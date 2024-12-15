Объемы экспорта грузов по железной дороге достигли наивысшего уровня за пять лет

За январь-ноябрь 2024 года по украинским железным дорогам в экспортном сообщении перевезено 77,5 млн тонн грузов, что на 56,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет Rail.insider.

Общий объем перевозимых по железной дороге грузов составил 160,9 млн тонн, продемонстрировав прирост в 19,4% по сравнению с 2023 годом.

Структура экспорта

Наибольшую долю экспортируемых грузов составили:

Зерновые культуры — 31,4 млн тонн (41% от общего объема);

Железная и марганцевая руда – 30 млн тонн (39%);

Черные металлы – 4,7 млн тонн (6%);

Минерально - строительные материалы – 3,9 млн тонн (5%).

Сообщается, что объемы перевозки зерновых грузов по железной дороге за январь-ноябрь 2024 года выросли на 57,2%, что стало самым высоким показателем за последние пять лет. Железная и марганцевая руда также демонстрируют значительный рост: их экспорт увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Ощутимый прирост наблюдается и в транспортировке других категорий грузов. В частности, экспорт черных металлов увеличился на 14,3%, а минерально-строительных материалов – в 2,4 раза.

Отдельно стоит отметить экспорт цемента, достигшего рекордных показателей. За 11 месяцев 2024 года было перевезено 1,6 млн. тонн этого груза, что стало лучшим результатом за период с 2021 года.

Добавим, что в январе-сентябре 2024 года по железной дороге перевезено 131,9 млн т грузов, что является рекордным показателем объема перевозки грузов за 9 месяцев железнодорожным транспортом за военное время. Это на 23,3% больше показателя аналогичного периода в прошлом году.

Напомним, что в августе в экспортном сообщении по железной дороге из Украины перевезено 1,806 млн тонн зерновых грузов. Это на 68% больше, чем в июле 2024 года, и в три раза больше, чем за соответствующий период августа прошлого года.