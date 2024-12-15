Обсяги експорту вантажів залізницею досягли найвищого рівня за п’ять років

За січень–листопад 2024 року українськими залізницями в експортному сполученні перевезено 77,5 млн тонн вантажів, що на 56,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише Rail.insider.

Загальний обсяг перевезених залізницею вантажів склав 160,9 млн тонн, продемонструвавши приріст у 19,4% порівняно з 2023 роком.

Структура експорту

Найбільшу частку експортованих вантажів склали:

Зернові культури — 31,4 млн тонн (41% від загального обсягу);

Залізна і марганцева руда — 30 млн тонн (39%);

Чорні метали — 4,7 млн тонн (6%);

Мінерально-будівельні матеріали — 3,9 млн тонн (5%).

Повідомляється, що обсяги перевезення зернових вантажів залізницею за січень–листопад 2024 року зросли на 57,2%, що стало найвищим показником за останні п’ять років. Залізна і марганцева руда також демонструють значне зростання: їхній експорт збільшився у 1,8 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Відчутний приріст спостерігається і у транспортуванні інших категорій вантажів. Зокрема, експорт чорних металів збільшився на 14,3%, а мінерально-будівельних матеріалів — у 2,4 раза.

Окремо варто відзначити експорт цементу, який досяг рекордних показників. За 11 місяців 2024 року було перевезено 1,6 млн тонн цього вантажу, що стало найкращим результатом за період із 2021 року.

Додамо, що у січні–вересні 2024 року залізницею перевезено 131,9 млн т вантажів, що є рекордним показником обсягу перевезення вантажів за дев’ять місяців залізничним транспортом за воєнний час. Це на 23,3% більше показника аналогічного періоду торік.

Нагадаємо, що у серпні в експортному сполученні залізницею з України перевезено 1,806 млн тонн зернових вантажів. Це на 68% більше, ніж у липні 2024 року, і втричі більше, ніж за відповідний період серпня торік.