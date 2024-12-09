В УЗ погодили пропозицію індексації вантажних залізничних тарифів

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" погодила пропозиції змін державних регульованих тарифів на перевезення вантажів. Ці пропозиції були 5 грудня 2024 року затверджені правлінням компанії.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що надалі ці пропозиції будуть направлені для розгляду Тарифної ради при Міністерстві розвитку громад та територій України.

Тарифи на перевезення мають переглядатися щорічно

В УЗ нагадали, що відповідно до постанови КМУ від 16.12.2009 № 1392 "Про забезпечення прозорості державної тарифної політики щодо перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України" тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України мають індексуватися щороку.

"На жаль, ця норма не виконувалася регулярно і динаміка індексації тарифів на залізничні вантажні перевезення суттєво відстала від змін цін на основні ресурси, які споживає залізниця", - зауважують в компанії.

Зокрема, як повідомляється, з моменту останнього перегляду тарифів на вантажні перевезення, ціни на електроенергію виросли на 166%, дизель — на 110%, запчастини для тепловозів — на 217%, запчастини для електровозів — на 22%, підшипники — на 37%, колеса суцільнокатані — на 20%, тощо.

В "Укрзалізниці" наголошують, що це позбавило компанію можливостей достатньою мірою виконувати ремонти інфраструктури та рухомого складу, індексувати заробітні плати залізничникам, з яких понад 10 тисяч захищають Україну в лавах ЗСУ, та виконувати соціальні зобов’язання перед ними.

"Так, тарифи на залізничні вантажні перевезення не індексувались майже два роки — з літа 2022-го, та й попередня індексація не вивела тарифи на економічно-обґрунтований рівень", - зазначають в компанії.

Там зауважують, що за цей час індекс цін виробників промислової продукції вже склав 176,4%. При цьому залізничники запропонували обмежити індексацію тарифів суттєво помірнішою цифрою: лише 37% або близько 13% в річному вимірі, враховуючи, що з останньої індексації минуло 2,5 роки.

За словами голови НР "Укрзалізниці" Гепарда Хафера, індексація тарифів на вантажні перевезення є життєво необхідною, щоб українська залізниця могла стало функціонувати та дотримуватись стандартів безпеки.

"Рівень індексації тарифів було розраховано мінімально достатній для того, щоб фінансувались операційні видатки, проводились критично необхідні ремонти інфраструктури", — зазначив він.

Пропозиції індексації будуть відкрито представлені клієнтам

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський наголосив, що пропозиції індексації будуть відкрито представлені та обґрунтовані клієнтам – і найбільшим, і меншим вантажовідправникам з усіх секторів економіки. Також з ними буде зафіксовано, яких компенсаторів та операційних поліпшень вони очікують від УЗ.

Перцовський також додав, що залізничники продовжують надійно доставляти вантажі попри щоденні обстріли, відновлюють колійну та енергетичну інфраструктуру в найкоротші терміни, щоб не підвести клієнтів та всю українську економіку.

"При цьому ми суттєво заборгували самим залізничникам — рівень оплати їхньої праці суттєво нижчий за середній по промисловості, а низка соціальних виплат призупинена. Індексація тарифів критично необхідна, щоб умови праці залізничників принаймні не погіршувалися", — резюмував голова правління УЗ.

В "Укрзалізниці" розповіли, які вантажі будуть возити дорожче

"Укрзалізниця" планує до кінця року змінити модель тарифоутворення на перевезення вантажів, за якою компанія працювала з 1997 року, що дозволить їй отримати додатково 4 мільярда гривень.

Серед пропозицій: єдиний тариф на порожні вагони та поділ за класами перевезень залежно від технології перевезення, а не від особливості продукту або бізнесу, який замовляє вагони УЗ.

"Укрзалізниця" надала пропозиції до Мінінфраструктури щодо уніфікації тарифів на вантажні перевезення, щоб спростити розрахунок та прибрати велику диспропорцію між вартістю перевезення різних класів вантажів. Вона найбільше вплине на вартість перевезення будматеріалів, вугілля та руди, а також частково — на агропродукцію. Натомість, як прогнозують в УЗ, для бізнесу витрати сумарно можуть зрости приблизно на 7%.

Зауважимо, востаннє "Укрзалізниця" індексувала тарифи на вантажні перевезення у липні 2022-го – одразу на 70%. Проте, коли за рішенням Київського окружного адміністративного суду, було визнано незаконне підвищення тарифів на перевезення вугілля і руди, що були запроваджені у 2021—2022 роках, в "Укрзалізниці" висловили невдоволення.