В "Укрзалізниці" розповіли, які вантажі будуть возити дорожче

АТ “Укрзалізниця” надала пропозиції до Мінінфраструктури щодо уніфікації тарифів на вантажні перевезення, щоб спростити розрахунок та прибрати велику диспропорцію між вартістю перевезення різних класів вантажів.

Про це повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов, пише RAIL.insider.

“Ми запропонували нову редакцію тарифного збірника. Чекаємо рішення Міністерства інфраструктури. Потім буде все винесено на публічне обговорення”, – зазначив Ткачов.

За його словами, уніфікація найбільше вплине на вартість перевезення будматеріалів, вугілля та руди, а також частково — на агропродукцію.

“Буде зафіксовано підвищення тарифів на мінбудматеріали. На низькомаржинальні вантажі, які транспортуються в збиток. Також буде невелика кореляція в перевезеннях руди, вугілля. Можлива невеличка кореляція по зернових вантажах. І це лише за рахунок того що перевезення порожніх вагонів збиткове”, – уточнив Ткачов.

"Укрзалізниця" планує тарифну реформу вантажних перевезень: що відомо

АТ "Укрзалізниця" планує до кінця року змінити модель тарифоутворення на перевезення вантажів, за якою компанія працювала з 1997 року, що дозволить їй отримати додатково 4 мільярдів гривень.

Серед пропозицій: єдиний тариф на порожні вагони та поділ за класами перевезень залежно від технології перевезення, а не від особливості продукту або бізнесу, який замовляє вагони УЗ.

Натомість, як прогнозують в УЗ, для бізнесу витрати сумарно можуть зрости приблизно на 7%.

Зауважимо, востаннє "Укрзалізниця" індексувала тарифи на вантажні перевезення у липні 2022-го – одразу на 70%.

"Укрзалізниця" занепокоєна ростом обсягів перевезень збиткових вантажів

АТ “Укрзалізниця” в січні-червні 2024 року перевезла більше 90 млн тонн вантажів. Це на 28% більше аналогічного періоду 2023 року.

Як повідомляють в УЗ, попри те, що в минулі пів року серед лідерів за обсягами перевезень були зерно та руда, вже декілька місяців поспіль зростають обсяги перевезень позакласних – збиткових вантажів.

«Важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – у порівнянні з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних – збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії», – прокоментував голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.