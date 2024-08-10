В "Укрзализныце" рассказали, какие грузы будут возить дороже

АО "Укрзализныця" предоставила предложения в Мининфраструктуру по унификации тарифов на грузовые перевозки, чтобы упростить расчет и убрать большую диспропорцию между стоимостью перевозки разных классов грузов.

Об этом сообщил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, пишет RAIL.insider.

“Мы предложили новую редакцию тарифного сборника. Ждем решения Министерства инфраструктуры. Потом все будет вынесено на публичное обсуждение”, – отметил Ткачев.

По его словам, унификация больше всего повлияет на стоимость перевозки стройматериалов, угля и руды, а также частично на агропродукцию.

“Будет зафиксировано повышение тарифов на минстройматериалы. На низкомаржинальные грузы, транспортируемые в убыток. Также будет небольшая корреляция в перевозках руды, угля. Возможна небольшая корреляция по зерновым грузам. И это только за счет того, что перевозка пустых вагонов убыточна”, – уточнил Ткачев.

"Укрзализныця" планирует тарифную реформу грузовых перевозок: что известно

АО "Укрзализныця" планирует до конца года изменить модель тарифообразования на перевозку грузов, по которой компания работала с 1997 года, что позволит ей получить дополнительно 4 миллиарда гривен.

Среди предложений: единый тариф на пустые вагоны и раздел по классам перевозок в зависимости от технологии перевозки, а не от особенности продукта или бизнеса, заказывающего вагоны УЗ.

Как прогнозируют в УЗ, для бизнеса расходы суммарно могут вырасти примерно на 7%.

Заметим, последний раз "Укрзализныця" индексировала тарифы на грузовые перевозки в июле 2022-го — сразу на 70%.

"Укрзализныця" обеспокоена ростом объемов перевозок убыточных грузов

АО "Укрзализныця" в январе-июне 2024 года перевезла более 90 млн. тонн грузов. Это на 28% больше аналогичного периода 2023 года.

Как сообщают в УЗ, несмотря на то, что в прошлые полгода среди лидеров по объемам перевозок были зерно и руда, уже несколько месяцев растут объемы перевозок внеклассных – убыточных грузов.

«Важно, что помимо общего объема перевозок вырос и экспорт стратегически важного груза – зерновых культур – по сравнению с прошлым годом на 43%. Это очень важно для укрепления экономики страны. Но сейчас уже наблюдаем рост объемов перевозок внеклассных – убыточных грузов, что является вызовом финансовой стабильности компании», – прокомментировал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.