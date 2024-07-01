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Вызов для финансовой стабильности: "Укрзализныця" обеспокоена ростом объемов перевозок убыточных грузов
АО "Укрзализныця" в январе-июне 2024 года перевезло более 90 млн тонн грузов. Это на 28% больше аналогичного периода 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Динамика грузоперевозок
В компании фиксируют достаточно положительную динамику грузоперевозок в первом полугодии 2024 года.
Как отмечают в УЗ, экспортные перевозки выросли почти на 59% – до 45 млн тонн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Всего за 6 месяцев 2024 перевезено:
- во внутреннем сообщении – 40 млн тонн, (+3%);
- на экспорт – 45 млн тонн (+59%);
- на импорт – 5 млн тонн (+62%).
Какая продукция в лидерах
Как сообщают в УЗ, несмотря на то, что за прошедшие полгода среди лидеров по объемам перевозок были зерно и руда, уже несколько месяцев растут объемы перевозок внеклассных – убыточных грузов.
Больше всего в январе-июне 2024 года было перевезено грузов:
- железная и марганцевая руда – 22,9 млн тонн;
- зерновые грузы – 22,5 млн тонн;
- каменный уголь – 12,5 млн тонн;
- минстройматериалы – 13,7 млн тонн.
«Важно, что помимо общего объема перевозок вырос и экспорт стратегически важного груза – зерновых культур – по сравнению с прошлым годом на 43%. Это очень важно для укрепления экономики страны. Но сейчас уже наблюдаем рост объемов перевозок внеклассных – убыточных грузов, что является вызовом финансовой стабильности компании», – прокомментировал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.
"Укрзализныця" предоставляет аграриям из зон боевых действий 30% скидки на экспорт агропродукции
В мае Кабинет Министров Украины принял решение предоставлять 30% скидку на перевозку агропродукции в экспортном направлении из районов, приближенных к боевым действиям или оккупированным территориям.
В частности, это такие регионы, как Харьковская, Черниговская, Донецкая Херсонская и Сумская области.
В рамках введения скидки 30% к тарифу на экспортные перевозки агропродукции с отдельных станций уже отправлено более 1200 вагонов с зерном.