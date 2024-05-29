"Укрзализныця" предоставит аграриям из зон боевых действий 30% скидки на экспорт агропродукции

Кабинет Министров Украины принял решение предоставлять 30% скидку на перевозку агропродукции в экспортном направлении из районов, приближенных к боевым действиям или оккупированным территориям.

Об этом пишет Elevatorist, ссылаясь на слова заместителя директора Департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева.

По его словам, будет обнародован перечень общин, на которые будет распространяться льгота. В частности, это такие регионы, как Харьковская, Черниговская, Донецкая и Сумская области.

"Скидка будет предоставляться при отгрузке аграрных грузов исключительно в экспортном сообщении. Грузоотправители через систему "МЕСПЛАН" будут планировать перевозки со своей станции, и если это экспортный маршрут, при расчете стоимости будет применена 30-процентная скидка на тариф", - пояснил Валерий Ткачев.

Он отметил, что решение о введении льготы принято с целью поддержать аграриев в прифронтовых регионах, страдающих боевыми действиями и высокой стоимостью логистики, что "съедает" значительную часть их доходов.

"Это очень большие расстояния, почти тысяча километров до портов, поэтому это вынужденная мера для поддержки аграриев из тех регионов", - подчеркнул представитель "Укрзализныци".

Как сообщили в Донецкой ОВА, скидка в размере 30% была установлена 17 мая постановлением №581.

"Аграрии Донбасса оказались в сложных обстоятельствах из-за потери обычных логистических цепей для транспортировки своей продукции, поэтому такая государственная помощь обеспечит необходимую поддержку. Благодарен правительству за внимание к проблемам аграриев региона и воплощению наших предложений по льготным тарифам на железнодорожные перевозки сельскохозяйственной продукции", - написал ОВА Вадим Филашкин.

Добавим, что в Украине в результате войны не используется до 5 млн га сельхозземель, особенно в приграничных районах. Риск повторного российского наступления, артиллерийские обстрелы, мины и дорогостоящая логистика не позволяют части фермеров возделывать землю недалеко от границы.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

Напомним, программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства в Украина стартовала 8 апреля.

Кроме программы компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники, как рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, в целом в 2024 году есть такие программы по поддержке сельскохозяйственных производителей :

"Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.

Предприниматели, обрабатывающие до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве . Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.

Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.

Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 млн. грн.

Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.

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