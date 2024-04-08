Стартовала обновленная программа компенсации аграриям стоимости украинской cельзозтехники и оборудования

В Украине официально началась обновленная правительством программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства.

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Об этом сообщило Министерство экономики.

Отмечается, что соответствующий приказ о формировании и утверждении Перечня отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется бюджетом, подписала во время презентации экономической платформы "Сделано в Украине" и встрече с предпринимателями Черниговщины министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, подписание официально запустило программу компенсаций за сельхозтехнику украинского производства. Покупая технику от производителей из Перечня, аграрии смогут получить обратно 25% стоимости этой техники.

"Программа компенсации аграриям доказала свою чрезвычайную эффективность в предыдущие годы. Доля украинской продукции на внутреннем рынке за период 2017-2021 годов выросла вдвое из-за созданного спроса и ценового преимущества. Объем производства вырос с 5 до 12 тыс. единиц, половина из которых экспортировалась. Программа способствовала поступлению инвестиций в отрасль, созданию рабочих мест и дополнительных доходов в бюджеты всех уровней", - отметила министр экономики.

Инфографика: Министерство экономики

Она добавила, что на сегодняшний день компенсации аграриям являются составляющей экономической программы "Сделано в Украине". В госбюджете на 2024 год на реализацию программы заложен миллиард гривен. По подсчетам этого хватит, чтобы удовлетворить заявки на отечественную технику около четырех тысяч агропроизводителей.

"А главное – мы даем новый толчок для развития машиностроительных предприятий. Ориентировочно поддержка позволит увеличить на рынке предложение отечественной техники и оборудования вдвое, запустить производство новых наименований, усилить интерес инвесторов к отрасли", - сообщила Свириденко.

Благодаря реализации программы в этом году аграрии, которые будут покупать у производителей, внесенных в перечень, сэкономят на приобретении 25%. Импорт сельхозмашин и оборудования может снизиться до 10%. К тому же программа будет способствовать созданию около тысячи новых рабочих мест.

По состоянию на 8 апреля 2024 года в обновленный перечень вошли 964 номенклатурных позиций продукции 21 украинского производителя сельхозмашин и оборудования. По итогам поступления и рассмотрения новых заявлений производителей техники и оборудования список будет обновляться.

В Министерстве экономики напомнили, что 8 марта правительство усовершенствовало механизм использования средств, предусмотренных для компенсации аграриям за приобретенную технику и оборудование. В частности, учитывая новые обстоятельства для бизнеса, связанные с агрессией РФ против Украины, упростив механизм и обеспечив возможности быть внесенными в перечень более широкого круга производителей. Ключевыми требованиями для того, чтобы быть внесенными в список, является уровень локализации, наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества в производстве, удельный вес затрат на оплату труда и т.д.

Чтобы быть включенным в список производителю техники и оборудования, нужно подать соответствующую заявку и документы к ней в Министерство экономики.

Заявки по включению техники и оборудования в перечень в текущем бюджетном периоде подаются до 31 октября.

Техника и оборудование по заявкам, поданным после 1 ноября, может быть включена в список на следующий год.

Чтобы получить частичную компенсацию от государства стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

Кроме программы компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники, как рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, в 2024 году есть такие программы по поддержке сельскохозяйственных производителей: