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Категория
Агро
Дата публикации

Какие государственные программы поддержки доступны для фермеров

АПК
Фото: пресс-служба Полтавской ОВА

В этом году Правительство расширило перечень программ для поддержки аграриев, которые уже третий год работают в условиях войны и, несмотря на сложности, продолжают поддерживать национальную и мировую продовольственную безопасность.

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Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"В 2024 году одним из вызовов для сельхозпроизводителей остается доступ к финансированию. Поэтому правительство уделило максимальное внимание программам финансирования малых и средних агропроизводителей. В частности, фермеры уже не первый год активно привлекают деньги по льготной программе "Доступные кредиты 5-7-9"", – отметил Высоцкий.

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

Как рассказал первый заместитель министра, в целом в 2024 году есть следующие программы поддержки сельскохозяйственных производителей:

  • "Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.
  • Предприниматели, обрабатывающие до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.
  • Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.
  • Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 млн. грн.
  • Компенсация стоимости отечественной сельскохозяйственной техники – до 25%. Программа откроется в апреле 2024 года.

Кроме того, по словам Тараса Высоцкого, согласно программе финансовой поддержки Украины от Европейского Союза Ukraine Facility, 8 млрд евро будут направлены на поддержку украинского бизнеса, в том числе и аграрного сектора.

Правительство усиливает поддержку малых фермерских хозяйств

Малые фермерские хозяйства площадью до 120 гектаров, которые находятся на деоккупированных территориях и общинах, где происходили боевые действия, смогут получить финансовую поддержку в размере 8 тысяч гривен на гектар.

Эти средства будут направлены на то, чтобы помочь аграриям провести посевную кампанию и сбор урожая.

Кабмин изменил правила предоставления грантов садоводам

Напомним, 12 марта, на заседании Кабинета министров, была усовершенствована программа "Є-Робота", направленная на поддержку аграриев, занятых в секторе садоводства и тепличного хозяйства. Согласно нововведениям, государство теперь будет финансировать 70% стоимости каждого проекта, оставляя предпринимателю покрыть 30%.

Кроме того, правительство увеличило сумму гранта на развитие виноградарства. Теперь аграрии могут получить до 330 тысяч гривен на заделку одного гектара виноградников. Это стало возможным благодаря внесению изменений в программу в части безвозвратных грантов на высадку садов и виноградников.

Главным условием использования не требующих возврата грантовых средств является создание новых рабочих мест.

Автор:
Светлана Манько