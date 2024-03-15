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Категория
Агро
Дата публикации

Украина усиливает поддержку малых фермерских хозяйств в деоккупированных регионах

Украина усиливает поддержку малых фермерских хозяйств в деоккупированных регионах
Украина усиливает поддержку малых фермерских хозяйств. Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль/Тelegram

Малые фермерские хозяйства паломничеством до 120 гектаров, которые находятся на деоккупированных территориях и в общинах, где происходили боевые действия, смогут получить финансовую поддержку в размере 8 тысяч гривен на гектар.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в общинах, где велись боевые действия, смогут получить 8 тысяч гривен на гектар своих обрабатываемых угодий. Максимальная площадь - до 120 гектаров", - написал он.

Согласно сообщению, эти средства будут направлены на то, чтобы помочь аграриям провести посевную кампанию и сбор урожая.

Как сообщил представитель КМУ Тарас Мельничук, было утверждено обновление норм, регулирующих распределение государственных средств, выделенных для поддержки аграрного сектора. Теперь фермерские хозяйства и другие аграрные производители могут рассчитывать на расширенный спектр государственной помощи.

К этому спектру добавлены: бюджетные субсидии на каждый гектар земли сельскохозяйственного назначения для аграрной деятельности в регионах, где боевые действия прекращены или завершились, включая временно оккупированные, повышение размера поддержки по имеющимся направлениям и внедрение новой специальной бюджетной дотации для владельцев маточного поголовья коз и овец.

Кабмин изменил правила предоставления грантов садоводам

Напомним, 12 марта, на заседании Кабинета министров, была усовершенствована программа "еРабота", направленная на поддержку аграриев, занятых в секторе садоводства и тепличного хозяйства. Согласно нововведениям, государство теперь будет финансировать 70% стоимости каждого проекта, оставляя предпринимателю покрыть 30%.

Кроме того, правительство увеличило сумму гранта на развитие виноградарства. Теперь аграрии могут получить до 330 тысяч гривен на закладку одного гектара виноградников. Это стало возможным благодаря внесению изменений в программу в части безвозвратных грантов на высадку садов и виноградников.

Главным условием использования не требующих возврата грантовых средств является создание новых рабочих мест.

Добавим, что продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) в сотрудничестве с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины   предоставит семена яровой пшеницы   малым и средним фермерским хозяйствам и сельхозпроизводителям, земельные угодья которых составляют от 10 до 500 гектаров.

Автор:
Татьяна Гойденко