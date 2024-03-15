Україна посилює підтримку малих фермерських господарств у деокупованих регіонах

Малі фермерські господарства прощею до 120 гектарів, які знаходяться на деокупованих територіях та в громадах, де відбувалися бойові дії, зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі 8 тисяч гривень на гектар.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тисяч гривень на гектар своїх оброблюваних угідь. Максимальна площа — до 120 гектарів", - написав він під час засідання уряду.

Згідно з повідомленням, ці кошти будуть спрямовані на те, щоб допомогти аграріям провести посівну кампанію та забезпечити збір урожаю.

Як повідомив представник КМУ Тарас Мельничук, було затверджено оновлення до норм, які регулюють розподіл державних коштів, виділених для підтримки аграрного сектору. Тепер фермерські господарства та інші аграрні виробники можуть розраховувати на розширений спектр державної допомоги.

До цього спектру додані: бюджетні субсидії на кожен гектар землі сільськогосподарського призначення для аграрної діяльності в регіонах, де бойові дії припинені або завершились, включаючи ті, що були тимчасово окуповані, підвищення розміру підтримки за наявними напрямками та впровадження нової спеціальної бюджетної дотації для власників маточного поголівʼя кіз і овець.

Кабмін змінив правила надання грантів садівникам

Нагадаємо, 12 березня, на засіданні Кабінету міністрів, було вдосконалено програму "єРобота", спрямовану на підтримку аграріїв, які зайняті у секторі садівництва і тепличного господарства. Згідно з нововведеннями, держава відтепер фінансуватиме 70% вартості кожного проекту, залишаючи підприємцю покрити 30%.

Окрім цього, уряд збільшив суму гранту на розвиток виноградарства. Тепер аграрії можуть отримати до 330 тисяч гривень на закладення одного гектара виноградників. Це стало можливим завдяки внесенню змін до програми в частині безповоротних грантів на висадку садів і виноградників.

Головною умовою використання грантових коштів, які не потребують повернення, є створення нових робочих місць.

Додамо, що продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.