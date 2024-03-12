Держава покриває 70% вартості. Кабмін змінив правила надання грантів садівникам

12 березня, на засіданні Кабінету міністрів, було вдосконалено програму "єРобота", спрямовану на підтримку аграріїв, які зайняті у секторі садівництва і тепличного господарства. Згідно з нововведеннями, держава відтепер фінансуватиме 70% вартості кожного проекту, залишаючи підприємцю покрити 30%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уповноважені банки зможуть моніторити цільове використання коштів. Все це дозволить аграріям більш ефективно та раціонально використати надану державою підтримку", — наголосив Шмигаль.

Проекти, які сприятимуть створенню нових робочих місць та виконанню встановлених умов, звільнятимуться від повернення коштів.

Він підкреслив, що аграрний сектор є ключовим для економіки країни і він забезпечив понад 60% всього українського експорту у 2023 році.

"Держава у свою чергу продовжує допомагати українським фермерам на всіх рівнях. Від початку цього року банки видали агрогосподарствам майже 20 млрд грн кредитів, з них 6,3 млрд грн — за програмою “5-7-9", — сказав прем’єр.

За його словами, за програмою "єРобота" для розвитку садівництва і тепличного господарства за останні півтора року було виділено 723 млн грн грантових коштів.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, уряд оновив правила видачі грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Зміни стосуються критеріїв визначення розміру грантів, процедури фінансування та виплати витрат, пов’язаних із засадженням або будівництвом модульних теплиць.

Тепер передбачено, що після фінансування проектів, уповноважені банки будуть проводити перевірки на відповідність фактичних закупівель планам проекту, включно з придбанням необхідних матеріалів та обладнання.

Також встановлено вимоги щодо звітності та підтвердження використання грантових коштів, включаючи обов'язок інформувати Міністерство агрополітики та банк про успішне завершення проекту та виконання умов договору про надання гранту. У разі дострокового завершення проекту, отримувачі грантів зобов'язані надати банку документацію, яка підтверджує сплату податків і зборів на суму, що становить не менше половини отриманого гранту, до закінчення п'яти- або трьохрічного терміну.

В рамках програми "єРобота" вже сплачено 721,6 млн гривень

Нагадаємо, на початку березня в рамках програми “єРобота” стало можливо отримати до 330 тисяч гривень грантових коштів на закладення одного гектара виноградників. При цьому, сума грантів на висадку садів і виноградників зросла на 105 тисяч гривень за кожен гектар, а максимально можлива сума допомоги складає 10 мільйонів гривень.

Згідно з даними Мінагропоітики з початку 2024 року за програмою "єРобота" фінансову підтримку на розвиток садів та виноградників отримали 6 суб’єктам господарювання. Сума допомоги склала 16,6 млн гривень. При цьому, 12,6 млн гривень отримали 4 господарства, а 4 млн грн було виділено на 2 теплиці.

З початку дії програми (1 липня 2022 року) було сплачено 721,6 млн гривень 163 суб’єктам господарювання. Зокрема, 549,8 млн гривень отримали 130 господарств на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та 171,8 млн гривень – 33 підприємства на теплиці.