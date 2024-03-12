Государство покрывает 70% стоимости. Кабмин изменил правила предоставления грантов садоводам

12 марта, на заседании Кабинета министров, была усовершенствована программа "еРабота", направленная на поддержку аграриев, занятых в секторе садоводства и тепличного хозяйства. Согласно нововведениям, государство теперь будет финансировать 70% стоимости каждого проекта, оставляя предпринимателю покрыть 30%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уполномоченные банки смогут мониторить целевое использование средств. Все это позволит аграриям более эффективно и рационально использовать предоставленную государством поддержку", - подчеркнул Шмигаль.

Проекты, способствующие созданию новых рабочих мест и выполнению установленных условий, будут освобождаться от возврата средств.

Он подчеркнул, что аграрный сектор является ключевым для экономики страны и обеспечил более 60% всего украинского экспорта в 2023 году.

"Государство, в свою очередь, продолжает помогать украинским фермерам на всех уровнях. С начала этого года банки выдали агрохозяйствам почти 20 млрд грн кредитов, из них 6,3 млрд грн - по программе "5-7-9", - сказал премьер.

По его словам, по программе "ЕРабота" для развития садоводства и тепличного хозяйства за последние полтора года было выделено 723 млн грн грантовых средств.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, в ряде обновил правила выдачи грантов для развития садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства. Изменения касаются критериев определения размера грантов, процедуры финансирования и выплаты расходов, связанных с засадкой или строительством модульных теплиц.

Теперь предусмотрено, что после финансирования проектов уполномоченные банки будут проводить проверки на соответствие фактических закупок планам проекта, включая приобретение необходимых материалов и оборудования.

Также установлены требования по отчетности и подтверждению использования грантовых средств, включая обязанность информировать Министерство агрополитики и банк об успешном завершении проекта и выполнении условий договора о предоставлении гранта. В случае досрочного завершения проекта получатели грантов обязаны предоставить банку документацию, подтверждающую уплату налогов и сборов на сумму, составляющую не менее половины полученного гранта, до истечения пяти- или трехлетнего срока.

В рамках программы "еРабота" уже уплачено 721,6 млн гривен

Напомним, в начале марта в рамках программы "Работа" стало возможно получить до 330 тысяч гривен грантовых средств на закладку одного гектара виноградников. При этом сумма грантов на высадку садов и виноградников выросла на 105 тысяч гривен за каждый гектар, а максимально возможная сумма помощи составляет 10 миллионов гривен.

Согласно данным Минагропоитики с начала 2024 года по программе "ЕРабота" финансовую поддержку на развитие садов и виноградников получили 6 субъектам хозяйствования. Сумма пособия составила 16,6 млн гривен. При этом 12,6 млн гривен получили 4 хозяйства, а 4 млн грн было выделено на 2 теплицы.

С начала действия программы (1 июля 2022 года) было уплачено 721,6 млн. гривен 163 субъектам хозяйствования. В частности, 549,8 млн. гривен получили 130 хозяйств на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и 171,8 млн. гривен - 33 предприятия на теплице.