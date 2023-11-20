Минагрополитики хочет либерализовать базовое условие предоставления грантов на садоводство

Министерство аграрной политики и продовольствия инициирует расширение условий предоставления правительственных грантов по программе "е-Работа" на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства с января 2024 года.

Как говорится в сообщении ведомства, оно предлагает прописать, что гранты предоставляются для высадки и обустройства насаждения на земельном участке или на смежных земельных участках, общая площадь которого или которых составляет от 1 до 25 гектаров. Нынешняя же редакция порядка предоставления грантов указывает в этом объеме именно площадь насаждения и ничего не говорит о смежности участков.

Предлагается разрешить расположение между такими участками хозяйственных путей, прогонов, полезащитных лесных полос и других защитных насаждений, рубежей (рек, ручьев, каналов, лесополос, растительных полос, деревьев, тропинок, оврагов, заболоченных земель).

"Информацию необходимо учесть предпринимателям при разработке проекта высадки насаждений, если они планируют обратиться за получением гранта в 2024 году", – отмечают в профильном министерстве.

Программа грантов на высадку садов

Напомним, что правительственная грантовая программа по развитию садоводства действует с 1 июля 2022 года. Деньги предоставляются в размере не более 70% от стоимости проекта (заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами минимум 30%), но не более 10 миллионов гривен.

Обязательным условием является трудоустройство нужного количества работников: для садов – от 5 до 10 постоянных и от 125 до 425 сезонных рабочих в зависимости от наименования культуры насаждений, для теплиц – не менее 4 постоянных и 10 сезонных на гектар.

Периодически Кабмин корректирует условия программы. В частности, в июне добавил в перечень "грантовых" культур шиповник и миндаль. В конце октября же были расширены условия отмены решений Минагрополитики (а именно в случае закрытия получателем гранта своего банковского счета и при нарушении 30-дневного срока, отведенного на перечисление его доли софинансирования).

По состоянию на 16 ноября, по данным на сайте Минагрополитики, было согласовано 142 гранта на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства на площади 2047 га на общую сумму 620,4 миллионов гривен.

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