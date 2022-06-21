Кабмин утвердил две программы грантов аграриям на создание садов и теплиц на 11 млрд грн

Кабинет министров 21 июня утвердил две программы безвозвратных грантов для аграрного бизнеса, касающиеся создания садов и теплиц. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, как рассказал на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмигаль, по программе частичной компенсации стоимости создания теплиц размер гранта будет составлять от 5 до 7 млн грн.

По его словам, ожидаемое количество грантов – 3 тысячи в год, а общий бюджет программы – 7 млрд грн. Участниками программы смогут стать как частные предприниматели, так и аграрные компании и фермерские хозяйства, имеющие в собственности или аренде землю сроком не менее 25 лет.

Средства гранта можно будет потратить на непосредственное строительство комплекса, закупку технического оборудования для его работы, закупку посевного материала и удобрений. Учитывая, что суммы грантов по этой программе высоки, вводится принцип софинансирования: для первой тысячи участников 70% стоимости проекта финансируется государством, а 30% — самим предпринимателем.

Для того чтобы получить грант, нужно подать заявку через "Дію" или уполномоченный банк. Ключевым требованием является трудоустройство рабочих и уплата налогов.

"Мы изучили потребности и возможности наших аграриев и видим, что программа будет действительно успешной. Создание новых тепличных комплексов для выращивания овощей и фруктов будет способствовать увеличению нашего экспорта и насыщению украинского рынка качественными продуктами", - отметил глава правительства.

Другая утвержденная программа — это гранты в поддержку садоводства, ягодоводства и виноградарства, а именно на частичную компенсацию стоимости садов. Государство будет предоставлять от 300 до 400 тысяч гривен на 1 гектар садов, что составляет около 70% от средней стоимости высадки.

"Ожидаемое количество грантов будет идти не по количеству предприятий, а по площади насаждений. Сейчас мы говорим о грантах для высадки 10 тысяч гектаров новых садов. Общий бюджет программы – 4 млрд грн. Равно как и с теплицами, получатели грантов должны иметь или собственную землю или землю в пользовании по меньшей мере на 25 лет. Проект вашего сада может быть от 1 до 25 гектаров", - указал премьер.

Средства по этой программе также будут предоставляться не наличными, а на банковский счет для прозрачной закупки саженцев, оборудования, систем полива, удобрений и так далее.

В целом на эти две программы, а также программу грантов для желающих открыть собственное дело, входящих в проект "Работа", государство направит 16 млрд грн. Решение о выделении этих средств правительство также приняло во вторник.

"Часть средств на поддержку бизнеса выделят наши иностранные партнеры. Такие договоренности уже есть с некоторыми странами ЕС. Призываем все страны, желающие поддержать украинский малый и средний бизнес, приобщаться к софинансированию грантов", - отметил Шмигаль.

Он также добавил, что в ближайшее время правительство утвердит программы безвозвратной грантовой поддержки в сфере переработки и IT-сфере. В общей сложности грантовых программ поддержки бизнеса запланировано шесть.

Источник фото: ru.depositphotos.com