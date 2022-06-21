Кабмін затвердив дві програми грантів аграріям на створення садів і теплиць на 11 млрд грн

Кабінет міністрів 21 червня затвердив дві програми безповоротних грантів для аграрного бізнесу, що стосуються створення садів і теплиць. Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Зокрема, як розповів на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту складатиме від 5 до 7 млн грн.

За його словами, очікувана кількість грантів - 3 тисячі на рік, а загальний бюджет програми – 7 млрд грн. Учасниками програми зможуть стати як приватні підприємці, так і аграрні компанії й фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менше 25 років.

Кошти від гранту можна буде витратити на безпосереднє будівництво комплексу, закупівлю технічного обладнання для його роботи, закупівлю посівного матеріалу та добрив. Враховуючи, що суми грантів за цією програмою високі, вводиться принцип співфінансування: для першої тисячі учасників 70% вартості проекту фінансує держава, а 30% — сам підприємець.

Для того, аби отримати грант, потрібно подати заявку через "Дію" або уповноважений банк. Ключовою вимогою є працевлаштування робітників та сплата податків.

"Ми вивчили потреби та можливості наших аграріїв і вбачаємо, що програма буде дійсно успішною. Створення нових тепличних комплексів для вирощування овочів і фруктів сприятиме збільшенню нашого експорту та насиченню українського ринку якісними продуктами", - зазначив голова уряду.

Інша ж затверджена програма — це гранти на підтримку садівництва, ягідництва та виноградарства, а саме на часткову компенсацію вартості садів. Держава надаватиме від 300 до 400 тисяч грн на 1 гектар садів, що становить близько 70% від середньої вартості висадки.

"Очікувана кількість грантів буде йти не по кількості підприємств, а по площі насаджень. Зараз ми говоримо про гранти для висадки 10 тисяч гектарів нових садів. Загальний бюджет програми – 4 млрд грн. Так само як і з теплицями, отримувачі грантів повинні мати або власну землю, або землю в користуванні щонайменше на 25 років. Проект вашого саду може бути від 1 до 25 гектарів", - вказав прем'єр.

Кошти за цією програмою також надаватимуться не готівкою, а на банківський рахунок для прозорої закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добрив тощо.

Загалом на ці дві програми, а також програму грантів для бажаючих відкрити власну справу, що входять у проєкт "єРобота", держава направить 16 млрд грн. Рішення про виділення цих коштів уряд також ухвалив у вівторок.

"Частину коштів на підтримку бізнесу виділять наші іноземні партнери. Такі домовленості вже є з деякими країнами ЄС. Закликаємо всі країни, які хочуть підтримати український малий і середній бізнес, долучатися до співфінансування грантів", - зазначив Шмигаль.

Він також додав, що найближчим часом уряд також затвердить програми безповоротної грантової підтримки у сфері переробки та IT-сфері. Загалом же грантових програм підтримки бізнесу заплановано шість.

Джерело фото: ua.depositphotos.com