82% українців підтримують ініціативу щодо вирощування врожаю на всіх доступних земельних ділянках

82% українців позитивно ставляться до ініціативи "Сади перемоги", яка закликає вирощувати врожай на всіх доступних земельних ділянках з метою зменшення імпорту продуктів, овочів та фруктів до України.

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Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". Ще 14% респондентів висловилися про це нейтрально, близько 2% виступили проти, а ще близько 2% не визначилися зі своєю оцінкою.

Зокрема, на заході та в центрі України ідею підтримують 84% опитаних, а на півдні та сході лише 78%. Водночас зафіксовано залежність відповідей від віку респондентів: серед молоді до 35 років ініціативу позитивно оцінює 74%, серед осіб 36-50 років – 82%, а серед тих, кому за 50, – 86%.

При цьому відносна більшість (45%) опитаних заявила, що нічого не чули до цього про цю ініціативу. 28% сказали, що багато про це чули, а 27% чули лише дещо. При цьому помітно краще поінформовані про неї мешканці Західної України, а також літні українці (категорія старше 50 років).

Опитування було проведене 26 квітня серед 1000 респондентів з усіх регіонів, окрім окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.

Нагадаємо, що про старт всеукраїнського проекту "Сади перемоги", спрямованого на ефективне використання доступних земельних ділянок та спрямування всіх ресурсів для вирощування продуктів харчування для недопущення продовольчої кризи в Україні, було оголошено наприкінці березня.

Кампанія реалізується Міністерством розвитку громад та територій та Міністерством аграрної політики і продовольства спільно з проєктом міжнародної технічної допомоги "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), що впроваджується Alinea International за фінансової підтримки уряду Канади.

Ініціатори закликають усіх українців засадити кожну можливий клаптик у своєму домогосподарстві, на балконі чи біля будинку, а місцеві громади – мобілізувати зусилля та використати для вирощування продовольства усі доступні земельні ресурси, включаючи пустирі, задні двори, парки та галявини.

Джерело фото: ua.depositphotos.com