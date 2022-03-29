Українців закликають почати вирощувати продукти вдома та у парках, аби уникнути нестачі їжі через війну

В Україні стартувала ініціатива "Сади перемоги" - всеукраїнська кампанія, спрямована на ефективне використання доступних земельних ділянок та спрямування всіх ресурсів для вирощування продуктів харчування для недопущення продовольчої кризи в Україні.

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Як зазначається на її сторінці у Facebook, кампанія реалізується Міністерством розвитку громад та територій та Міністерством аграрної політики і продовольства спільно з проектом міжнародної технічної допомоги "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), що впроваджується Alinea International за фінансової підтримки уряду Канади.

Ініціатори закликають усіх українців засадити кожну можливий клаптик у своєму домогосподарстві, на балконі чи біля будинку, а місцеві громади – мобілізувати зусилля та використати для вирощування продовольства усі доступні земельні ресурси, включаючи пустирі, задні двори, парки та галявини.

У свою чергу бізнес та міжнародних партнерів закликають допомогти українцям насінням, добривами, новітніми технологіями вирощування, пальним та технікою для обробки землі, обладнанням для переробки та зберігання продуктів.

Автори ініціативи констатують, що війна Росії проти України викликала кризу забезпечення України зерном, овочами, олійною продукцією та м'ясом. Зокрема це викликано неможливістю засіяти як мінімум 30% земель, знищенням сільгосптехніки, захопленням Росією великих складів агропродукції та сільгосппідприємств, а також крадіжкою з її боку українського продовольства.

"Через війну, яку розпочала Росія проти України, дії у 2022 році ми можемо недоотримати близько 42% щорічного врожаю зернових і зернобобових; 53% врожаю гречки; 68% врожаю помідорів; 36% врожаю картоплі, 46% врожаю цибулі; 38% врожаю моркви; 45% врожаю огірків, 32% врожаю капусти; 35% врожаю буряків та багатьох інших культур, що вирощувалися на наших територіях", - зазначається на Facebook-сторінці "Садів перемоги".

На практиці це означає, що третина українців матимуть проблеми в отриманні достатньої кількості харчових продуктів, що є реальною загрозою, яка потребує швидкої та дієвої відповіді.

Організатори мають намір надавати консультаційну підтримку громадам та домогосподарствам як організувати "сади перемоги", як ефективно вирощувати, зберігати та переробляти вирощену продукцію, а також активно заохочувати кожного громадянина приєднатися до вирощування їжі вдома.

Назва кампанії відсилає до того, як прозвали овочеві та фруктові сади, висаджені під час Першої та Другої світової воєн у приватних домогосподарствах та громадських місцях у США, Великій Британії, Канаді, Австралії та Німеччині.

"Окрім непрямої допомоги військовим зусиллям, такі сади також розглядалися як "покращення морального духу" громадян, оскільки садівники мали можливість пишатися своєю працею та отримувати винагороду у вигляді врожаю. Сади перемоги були частиною щоденного життя тилу ("домашнього фронту") цих країн", - зазначають ініціатори.

Зокрема, у Канаді, яка фінансує нинішній проект, спочатку ще під час Першої світової війни було організовано акцію "Сад у кожний будинок": домовласників заохочували займатися садівництвом та утриманням курей. В результаті по всій країні до 1944 року було висаджено близько 209,2 тисячі "садів перемоги". Зокрема, 1944 року в рамках цієї ініціативи там було вирощено 57 тисяч тонн овочів.

У США протягом усього Другої світової війни майже третина всіх вирощених овочів походила з "садів перемоги". Зазначається, що у травні 1943 року у США було засаджено 18 мільйонів таких ділянок, зокрема 12 мільйонів у містах.

"Сади Перемоги - це не лише вирощування та заготівля продуктів харчування. Це зайнятість сотень тисяч людей та національна згуртованість. Це нова філософія ставлення до землі, як традиційного для українців ресурсу, який оберігає і дає сили для боротьби", - описують ініціатори задум проекту.

В якості перший крок українцям пропонують взяти участь у флешмобі, знявши коротке (до 1 хвилини) відео або фото про те, як вони висаджують свій сад у дворі, на клумбі, на балконі або навіть на вікні; описавши своє бачення вирощування врожаю в домашніх умовах та користі від нього; а також закликавши друзів приєднатися. Користувачам радять додавати хештеги #VictoryGardensUA #СадиПеремоги #ГородніВійська #СадиДляПеремоги та відмічати сторінку "Садів перемоги" у Facebook або Instagram.

Джерело фото: ua.depositphotos.com