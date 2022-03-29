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Агро
Дата публикации

Украинцев призывают начать выращивать продукты дома и в парках во избежание нехватки еды из-за войны

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Украине стартовала инициатива "Сады победы" - всеукраинская кампания, направленная на эффективное использование доступных земельных участков и направление всех ресурсов для выращивания продуктов питания для недопущения продовольственного кризиса в Украине.

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Как отмечается на ее странице в Facebook, кампания реализуется Министерством развития общин и территорий и Министерством аграрной политики и продовольствия совместно с проектом международной технической помощи "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe), внедряемым Alinea International при финансовой поддержке правительства Канады.

Инициаторы призывают всех украинцев засадить каждый возможный земельный участок в своем домохозяйстве, на балконе или у дома, а местные общины - мобилизовать усилия и использовать для выращивания продовольствия все доступные земельные ресурсы, включая пустыри, задние дворы, парки и лужайки.

В свою очередь бизнес и международных партнеров призывают помочь украинцам семенами, удобрениями, новейшими технологиями выращивания, горючим и техникой для обработки земли, оборудованием для переработки и хранения продуктов.

Авторы инициативы констатируют, что война России против Украины вызвала кризис обеспечения Украины зерном, овощами, маслопродукцией и мясом. В частности, это вызвано невозможности засеять как минимум 30% земель, уничтожением сельхозтехники, захватом Россией крупных складов агропродукции и сельхозпредприятий, а также воровством с ее стороны украинского продовольствия.

"Из-за войны в 2022 году мы можем недополучить около 42% ежегодного урожая зерновых и зернобобовых; 53% урожая гречихи; 68% урожая помидоров; 36% урожая картофеля, 46% урожая лука; 38% урожая моркови; 45% урожая огурцов; 32% урожая капусты; 35% урожая свеклы и многих других культур, выращиваемых на наших территориях", - отмечается на Facebook-странице "Садов победы".

На практике это означает, что треть украинцев будут иметь проблемы в получении достаточного количества пищевых продуктов, что является реальной угрозой, требующей быстрого и действенного ответа.

Организаторы намерены оказывать консультационную поддержку общинам и домохозяйствам как организовать "сады победы", как эффективно выращивать, хранить и перерабатывать выращенную продукцию, а также активно поощрять каждого гражданина присоединиться к выращиванию еды дома.

Название кампании отсылает к тому, как прозвали овощные и фруктовые сады, высаженные во время Первой и Второй мировой войн в частных домохозяйствах и общественных местах в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Германии.

"Помимо косвенной помощи военным усилиям, такие сады также рассматривались как "улучшение морального духа" граждан, поскольку садоводы имели возможность гордиться своим трудом и получать вознаграждение в виде урожая. Сады победы являлись частью ежедневной жизни тыла ("домашнего фронта") этих стран", - отмечают инициаторы.

В частности, в Канаде, финансирующей нынешний проект, первоначально еще во время Первой мировой войны была организована акция "Сад в каждый дом": домовладельцев поощряли заниматься садоводством и содержанием кур. В результате по всей стране к 1944 году было высажено около 209,2 тысячи "садов победы". В частности, в 1944 году в рамках этой инициативы там было выращено 57 тысяч тонн овощей.

В США же в течение всего Второй мировой войны почти треть всех овощей, выращенных происходила из "садов победы". Отмечается, что к маю 1943 года в США было засажено 18 миллионов таких участков, в том числе 12 миллионов в городах.

"Сады победы" - это не только выращивание и заготовка продуктов питания. Это занятость сотен тысяч людей и национальная сплоченность. Это новая философия отношения к земле, как традиционного для украинцев ресурса, оберегающего и дающего силы для борьбы", - описывают инициаторы задумку проекта.

В качестве первого шага украинцам предлагают поучаствовать во флэшмобе, сняв короткое (до 1 минуты) видео или фото о том, как они высаживают свой сад во дворе, на клумбе, на балконе или даже на окне; описав свое видение выращивания урожая в домашних условиях и пользы от него; а также призвав друзей присоединиться. Пользователям советуют добавлять хэштэги #VictoryGardensUA #СадиПеремоги #ГородніВійська #СадиДляПеремоги и отмечать страницу "Садов победы" в Facebook или Instagram.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов