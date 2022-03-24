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Агро
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Верховная Рада упростила аграриям доступ к аренде земли на время военного положения

Верховная Рада упростила аграриям доступ к аренде земли на время военного положения

Сегодня, 24 марта, Верховная Рада Украины на время военного положения в условиях военной агрессии РФ упростила доступ украинских аграриев к аренде земельных участков частной, коммунальной и государственной формы собственности. 

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Кроме этого, украинский парламент дерегулировал некоторые формы отношений между сельхозпроизводителями и государством. 

За соответствующий законопроект №7178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения" проголосовали 337 нардепов (при необходимых 226). 

По информации Рады, все положения законопроекта устанавливаются на срок действия режима военного положения в Украине. 

Так, законопроект позволяет районным военным администрациям (РВА) передавать в аренду на срок до года земельные участки сельскохозяйственного назначения в коммунальной собственности, землю аграрных предприятий и кооперативов, неистребованные и нераспределенные участки тем аграриям, которые захотят их обрабатывать. 

В то же время РВА не смогут взимать плату за их аренду больше 8% от показателя нормативной денежной оценки таких участков. Помимо этого, на этих участках не должно расти каких-либо посевов с/х культур. 

"Такая передача осуществляется по письменному согласованию руководителя соответствующего государственного, коммунального предприятия, учреждения, организации, причем право постоянного пользования земельными участками для них не прекращается", – говорится в пояснительной записке. 

Во избежание возможных махинаций с землей закон запрещает безвозмездную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность; формирование земельных участков (кроме передаваемых в аренду военными администрациями); земельные торги по правам аренды и другим операциям с земельными участками государственной и коммунальной собственности. 

Все незавершенные до начала войны арендные торги на участки государственной и коммунальной собственности будут считаться отмененными. 

Законопроект №7178 также разрешает аграриям передавать на срок до одного года свою землю другим агропроизводителям, которые обеспечены необходимыми материально-техническими, финансовыми и трудовыми ресурсами без регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. 

Из-за остановки работы Госземкадастра и Госреестра прав на недвижимое имущество после начала российской агрессии, сельхозпроизводители должны будут регистрировать аренду земельных участков только в военных администрациях. 

Для обеспечения постоянства существующих арендных земельных отношений в 2022 году законопроект №7178 признает все договора автоматически продленными на один год без волеизъявления сторон и без внесения сведений о продолжении договора. 

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия разрешило до окончания военного положения в Украине эксплуатацию сельскохозяйственной техники без ее регистрации.

Напомним, в Украине стартовала весенняя посевная, однако из-за войны у нее будет особый режим – фермеры опасаются попасть на полях под массированные обстрелы российских оккупантов. Но государство создало несколько программ для поддержки фермеров, чтобы посевная тем не менее состоялась.

Автор:
Дмитрий Нарожный