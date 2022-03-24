Верховна Рада спростила аграріям доступ до оренди землі на час воєнного стану

Сьогодні, 24 березня, Верховна Рада України на час воєнного стану в умовах військової агресії РФ спростила доступ українських аграріїв до оренди земельних ділянок приватної, комунальної та державної форми власності.

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Окрім цього, український парламент дерегулював деякі форми відносин між сільгоспвиробниками та державою.

За відповідний законопроєкт №7178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану" проголосували 337 нардепів (при необхідних 226).

За інформацією Ради, всі положення законопроєкту встановлюються на термін дії режиму воєнного стану в Україні.

Так, законопроєкт дозволяє районним військовим адміністраціям (РВА) передавати в оренду на строк до року земельні ділянки сільськогосподарського призначення у комунальній власності, землю аграрних підприємств та кооперативів, невитребовані та нерозподілені ділянки тим аграріям, які захочуть їх обробляти.

Водночас РВА не зможуть стягувати плату за їх оренду більше 8% від показника нормативної грошової оцінки таких ділянок. Крім цього, на цих ділянках не повинно бути будь-яких посівів с/г культур.

"Така передача здійснюється за письмовим погодженням керівника відповідного державного, комунального підприємства, установи, організації, причому право постійного користування земельними ділянками для них не припиняється", – йдеться у пояснювальній записці.

Для уникнення можливих махінацій із землею закон забороняє безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну власність; формування земельних ділянок (крім переданих у найм військовими адміністраціями); земельні торги з прав оренди та інших операцій із земельними ділянками державної та комунальної власності.

Усі незавершені до початку війни орендні торги на ділянки державної та комунальної власності вважатимуться скасованими.

Законопроєкт №7178 також дозволяє аграріям передавати на строк до одного року свою землю іншим агровиробникам, які забезпечені необхідними матеріально-технічними, фінансовими та трудовими ресурсами без реєстрації у Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Через зупинку роботи Держземкадастру та Держреєстру прав на нерухоме майно після початку російської агресії, сільгоспвиробники повинні будуть реєструвати оренду земельних ділянок лише у військових адміністраціях.

Для забезпечення сталості існуючих орендних земельних відносин у 2022 році законопроект №7178 визнає всі договори автоматично продовженими на один рік без волевиявлення сторін та без внесення відомостей про продовження договору.

Раніше Міністерство аграрної політики та продовольства дозволило до закінчення військового стану в Україні експлуатацію сільськогосподарської техніки без її реєстрації.

Нагадаємо, в Україні стартувала весняна посівна, проте через війну матиме особливий режим – фермери побоюються потрапити на полях під масовані обстріли російських окупантів. Але держава створила кілька програм для підтримки фермерів, щоб посівна проте відбулася.