Минагрополитики отменило регистрацию сельхозтехники на период военного положения

Министерство аграрной политики и продовольствия разрешило до окончания военного положения в Украине эксплуатацию сельскохозяйственной техники без ее регистрации.

Как сообщает пресс-служба министерства, соответствующий приказ 8 марта подписал глава Минагрополитики Роман Лещенко.

По информации ведомства, временно разрешена эксплуатация без регистрации тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, а также других с/х машин и их составляющих отечественного и иностранного производства.

"По окончании военного положения на всей территории Украины или в ее отдельных местностях владельцы будут обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) машину в течение 90 дней", – добавили в министерстве.

Напомним, в конце 2021 года Министерство экономики Украины расширило список отечественной сельхозтехники, 25% стоимости которой возмещает государство. В перечень добавили 235 наименований с/х техники.

Ранее сообщалось, что в Украине почти на год ограничена покупка/продажа и регистрация новых образцов сельскохозяйственных тракторов, которые не получили соответствующие сертификаты утверждения.

Эксперты считают, что это произошло из-за принятия приказа Минэкономики, согласно которому отменяется назначение органов по оценке соответствия, выдающих сертификаты утверждения.