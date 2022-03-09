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Минагрополитики отменило регистрацию сельхозтехники на период военного положения
Министерство аграрной политики и продовольствия разрешило до окончания военного положения в Украине эксплуатацию сельскохозяйственной техники без ее регистрации.
Как сообщает пресс-служба министерства, соответствующий приказ 8 марта подписал глава Минагрополитики Роман Лещенко.
По информации ведомства, временно разрешена эксплуатация без регистрации тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, а также других с/х машин и их составляющих отечественного и иностранного производства.
"По окончании военного положения на всей территории Украины или в ее отдельных местностях владельцы будут обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) машину в течение 90 дней", – добавили в министерстве.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в конце 2021 года Министерство экономики Украины расширило список отечественной сельхозтехники, 25% стоимости которой возмещает государство. В перечень добавили 235 наименований с/х техники.
Ранее сообщалось, что в Украине почти на год ограничена покупка/продажа и регистрация новых образцов сельскохозяйственных тракторов, которые не получили соответствующие сертификаты утверждения.
Эксперты считают, что это произошло из-за принятия приказа Минэкономики, согласно которому отменяется назначение органов по оценке соответствия, выдающих сертификаты утверждения.