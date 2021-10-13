Украинские сельхозпроизводители остались без новых тракторов

В Украине почти на год ограничена покупка/продажа и регистрация новых образцов сельскохозяйственных тракторов, которые не получили соответствующие сертификаты утверждения.

Как сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), это произошло из-за принятия приказа Минэкономики, согласно которому отменяется назначение органов по оценке соответствия, выдающих сертификаты утверждения.

В УКАБ отмечают, что 8 июля Минэкономики издало приказ, после чего потеряли силу приказы Минэкономразвития, согласно которым ГП "УкрЦИТ" и ГП "НТЦ "Агросепро НААН" выполняли работы по оценке соответствия требованиям технических регламентов утверждения по тракторам и другому перечню техники.

При этом был урегулирован вопрос о порядке полномочий или назначения новых органов оценки соответствия и о том, какое министерство имеет право осуществлять такие действия.

"Сейчас есть "законодательный вакуум" в данном вопросе, когда нет государственной структуры — министерства, которое уполномочено назначать органы по оценке соответствия. Новые органы для проведения оценки соответствия не переданы никакому министерству, а организации, которые ранее осуществляли эту деятельность, не обладают правом проводить оценку и выдавать сертификаты, которыми фактически разрешается введение в оборот тракторов (продажа техники и регистрация в ДПСС). Как результат, производители и дилеры техники не имеют права продавать новые модели техники, которые были запланированы для ввода в новом сезоне", — пояснил заместитель генерального директора УКАБ по адвокации Олег Нестеров.

В УКАБ считают, что для скорейшего урегулирования вопроса следует внести изменения в Законы Украины "О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины" и "О технических регламентах и ​​оценке соответствия", которыми должна быть предусмотрена передача этих полномочий в Минагрополитики.

В то же время, как заявили в ассоциации, следует параллельно разработать порядок полномочия органов по оценке соответствия, чтобы на момент внесения изменений в законы была возможность оперативно решить ситуацию уже на уровне министерства.

"Мы понимаем, что один сезон мы уже потеряли, но необходимо сделать максимум, чтобы уже с лета производители техники могли сертифицировать новые модели тракторов, а аграрии покупать и использовать их в своей деятельности", — заявил Нестеров.

Ранее сообщалось, что год назад в Украине на треть сократились объемы закупки отечественных тракторов и комбайнов из-за отсутствия обещанных правительством субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники.

Напомним, Ощадбанк в рамках государственных программ поддержки агропромышленного комплекса выплатил клиентам 168 млн грн за приобретенную отечественную технику и оборудование.