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АПК 60 минут назад

Ощадбанк выплатил аграриям почти 170 млн грн дотаций за украинскую технику

Более 880 агропромышленных и фермерских предприятий приобрели через Ощадбанк почти 46 тысяч единиц с/г техники и оборудования

Украинские тракторы. Фото: ХТЗ Украинские тракторы. Фото: ХТЗ
Украинские тракторы. Фото: ХТЗ

Ощадбанк в рамках государственных программ поддержки агропромышленного комплекса (АПК) выплатил клиентам 168 млн грн за приобретенную отечественную технику и оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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"Более 880 агропромышленных и фермерских предприятий приобрели через Ощадбанк почти 46 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 673 млн грн", — доложили в банке.

При этом указано, что больше всего компенсаций получили аграрии из Луганской, Черниговской, Хмельницкой и Львовской областей.

Также отмечается, что Ощадбанк подписал с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства меморандум об участии в государственных программах поддержки АПК и продолжит оказывать поддержку агропредприятиям в 2020 году.

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"Кроме частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, планируется частичная компенсация процентов по кредитам сельскохозяйственных предприятий", — говорится в сообщении.

Как уточнили в банке, в рамках частичной компенсации предусматривается возмещение уплаченных процентов в размере 1,5 учетной ставки НБУ, но не выше размера, предусмотренного кредитным договором, уменьшенного на 5%.

Как сообщалось, объем выданных кредитов предпринимателям-микрозаемщикам в Ощадбанке достиг 1 млрд грн — финучреждение профинансировало почти 2800 бизнес-проектов по созданию или развитию различных направлений бизнеса.

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