Ощадбанк выдал предпринимателям 1 млрд грн кредитов на развитие собственного бизнеса

Объем выданных кредитов предпринимателям-микрозаемщикам в Ощадбанке достиг 1 млрд грн — финучреждение профинансировало почти 2,8 тысяч бизнес-проектов по созданию или развитию различных направлений бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Ощадбанка, наибольшая доля финансирования направлена на такие отрасли, как агропромышленный комплекс, торговля, сфера услуг и малое производство.

Средняя сумма предоставленного кредита — 360 тысяч грн. Многие заемщики воспользовались государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%", международными и партнерскими программами, которые делают финансирование еще более доступным. В частности, по ряду программ ставки стартуют от 0,1% годовых.

По информации банка, больше всего микрокредитов выдано во Львовской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Винницкой и Черновицкой областях.

"Символично, что именно в период карантина мы достигли показателя в 1 млрд грн микрокредитов. Несмотря на трудности, с которыми столкнулся бизнес, он продолжает развиваться, и мы готовы помогать предпринимателям. Ощад продолжает финансирование. Тем, кто испытал финансовые трудности вследствие карантина больше всех, мы предоставляем кредитные каникулы. 1 200 клиентам микро-, малого и среднего бизнеса была предоставлена возможность отсрочки платежей по телу кредита до трех месяцев по невозобновляемым кредитным линиям и срочным кредитам", — заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

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Ощадбанк финансирует микрозаемщиков на сумму до 5 млн грн по упрощенному пакету документов и с лояльным подходом к залогу. Кредиты до 250 тысяч грн предоставляются без залога.

Финучреждение внедрило микрокредитование в рамках программы поддержки предпринимательства "Будуй своє" в декабре 2017 года.

Продукт "Микрокредит" разработан при помощи Немецко-украинского фонда и Франкфуртской школы финансов и менеджмента и содействии стратегического партнера Ощадбанка — Европейского банка реконструкции и развития.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк начал кредитовать аграриев в рамках программы сотрудничества с поставщиком средств защиты растений и микроудобрений — компанией UKRAVIT.