Ощадбанк начал кредитовать аграриев в партнерстве UKRAVIT

Ощадбанк начал кредитовать аграриев в рамках программы сотрудничества с поставщиком средств защиты растений и микроудобрений — компанией UKRAVIT.

Об этом говорится в сообщении банка.



Клиенты-аграрии могут получить кредит в Ощадбанке на общую сумму до 10 млн гривен на приобретение посевного материала. В первые шесть месяцев финансирование предоставляется без обеспечения и по процентной ставке от 0,01% годовых. График погашения адаптирован к сезонности бизнеса.



"Мы понимаем, что предприятия АПК должны работать при любых условиях. Это стратегически важная отрасль для Украины. Сегодня в стране продолжается посевная кампания. От ее результатов зависит будущий урожай и то, что каждый украинец будет иметь в своей потребительской корзине уже через полгода. Ощадбанк готов оказывать всестороннюю поддержку сельскохозяйственным и фермерским предприятиям. Мы приглашаем аграриев воспользоваться выгодными условиями партнерской программы с UKRAVIT. Обращайтесь. Мы, как и вы, работаем", — отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

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Первый кредит по этой программе получило фермерское хозяйство из Запорожской области, которое занимается выращиванием озимой пшеницы, ячменя, подсолнечника, гороха и других культур. Участие в партнерской программе позволило хозяйству приобрести необходимый для посевной кампании материал на выгодных условиях.

Напомним, ранее, в связи с карантинными мерами, Ощадбанк продлил действие эмитированных платежных карт, чтобы те, у кого срок действия подходил к концу не остались без платежного инструмента, а также отменил комиссию за использование POS-терминалов.