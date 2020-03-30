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Банки 2 часа назад

Ощадбанк до 1 июля 2020 года продлил действие платежных карт

Всем держателям карт банк разошлет SMS-сообщения с инструкциями

Ощадбанк до 1 июля 2020 года продлил действие платежных карт Ощадбанк до 1 июля 2020 года продлил действие платежных карт

Все карты Ощадбанка, срок которых истекает в период карантина (до 24 апреля), будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В банке отмечают — для осуществления платежей в Интернете необходимо вводить срок действия карты, указанный на ней. Подробнее банк проинформирует клиентов в SMS-сообщениях.

"Мы продлили действие карт, которые заканчиваются во время карантина. Ощад работает, а клиенты остаются дома в безопасности и спокойно пользуются преимуществами дистанционного обслуживания в Ощад 24/7. Еще раз обращаюсь к молодежи: помогите старшему поколению овладеть дистанционным обслуживанием. Пенсионеры, как и другие клиенты, могут не спешить за новой картой или в банкомат для снятия денег, а спокойно из дома заказывать продукты онлайн и осуществлять другие платежи", — отметил Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка.

Это не впервые, когда банки продлевают сроки действия платежных карт с целью минимизации контактов. Ранее, 20 марта, Delo.ua рассказывало, что "ПриватБанк" автоматически продлит сроки действия карт на 90 дней.

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На период карантина в "ПриватБанке" рекомендовали проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками.

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Ранее Delo.ua рассказывало, что в Черновцах предложили закрыть все магазины, в которых нельзя оплатить покупки карточкой.

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