Бизнес поддерживает полный переход на безналичную форму выплат из-за коронавируса

Украинский бизнес поддерживает перевод всех выплат в безналичную форму, чтобы минимизировать риски инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает сайт Европейской Бизнес Ассоциации.

"Масштабное распространение COVID-19 и серьезные карантинные мероприятия заставляют многих людей менять свои привычки. В том числе и платежные — чтобы снизить риски инфицирования, все чаще потребители предпочитают безналичные расчеты", — говорится в сообщении ЕБА.

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации считают системный переход на безналичные платежи и выплаты весьма целесообразным шагом в борьбе с коронавирусной инфекцией, поскольку это поможет минимизировать контакты населения с наличными деньгами. В ЕБА отметили, что в ВООЗ предполагают, что вирус может оставаться на банкнотах в течение нескольких дней.

Отметим, что ранее, с подобными призывом к властям выступил и Нацбанк, призвав Кабмин и органы местного самоуправления перевести все организации, предприятия, физические лица на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме, на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками. В ЕБА отметили, что поддерживают регулятор в этом начинании.

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"Надеемся, что безналичные платежи будут иметь долгосрочный эффект и потребители и дальше будут более активно использовать электронные способы оплаты вместо наличных денег", — подчеркнули в ЕБА

Кроме этого, в ЕБА напомнили о своих предложениях к программе "Государство в смартфоне". В частности, поддержка инициативы Bank ID, которая позволяет открыть банковский счет без физического присутствия в отделении банка.

Ранее Delo.ua рассказывало, как украинцы переходят на безнал и почему власть постоянно хочет увеличить количество безналичных платежей. Согласно статистике НБУ, объем безналичных операций в 2019 году составил 1 798,3 млрд грн — 50,3% от всех операций с карточками (по итогам 2018 — 45,1%). Пять лет назад этот показатель составлял лишь 25%.