В Черновцах хотят закрыть магазины без терминалов для расчета карточкой

В Черновцах из-за распространения коронавируса хотят запретить торговлю в тех магазинах, которые не принимают элекронные платежи, а только наличные.

Об этом сообщает местное информационное агентство АСС, ссылаясь на слова мэра города Алексея Каспрука.

В крайнем случае, если нет терминала, покупателю должны позволить перевод денег со своей карты на карту владельца магазина.

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Однако такое решение еще не приняли: его будут рассматривать 30 марта на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам мэра Черновцов, город может вернуть банкам терминалы, с помощью которых жители рассчитывались в троллейбусах. Поскольку сейчас передвижение все равно ограничено и нет нужды в таком количестве терминалов. В дальнейшем банки смогут передать эти терминалы в пользование предпринимателям.

Напомним, в Черновицкой области всего зафиксировано 75 случаев, 5 человек уже выздоровели, еще один случай оказался летальным. Сейчас 5 из заболевших находятся в стабильно тяжелом состоянии на кислородной дотации. Остальные инфицированные коронавирусом буковинцы чувствуют себя хорошо.

Также известно, что в 5 селах, где зафиксировали вспышки инфекции, закрыли въезды: Чагор, Лужаны, Великий Кучуров, Колинковцы, Топоровцы.