Как украинцы переходят на безналичные расчеты и почему власть хочет уменьшить долю "кэша"

Увеличение доли безналичных расчетов поможет существенно снизить высокий, на сегодня, уровень теневой экономики в Украине, заявил во время проведенного на днях "Финансовым клубом" круглого стола "Нужна ли украинцам наличка?" глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы поддержим любую инициативу рынка по увеличению безналичных расчетов, а также со своей стороны будем предлагать направленные на уменьшение оборота налички инициативы, поскольку это является одним из шагов к достижению нашей главной цели — детенизации экономики в целом", — отметил Даниил Гетманцев.

На сегодня статистика, которую озвучил глава комитета, показывает, что увеличение объема безналичных расчетов на 5% в течение 5 лет равно выводу из тени до 10% экономики Украины. По его информации, сейчас уровень безналичных расчетов — 15%.

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Главным фактором детенизации экономики безналичные платежи назвал и старший директор, глава департамента взаимодействия с государственными органами стран СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa Святослав Сенюта. "Здесь существует прямая взаимозависимость: чем больше проникновение безналоговых платежей, тем меньше доля теневой экономики", — заявил он.

Вместе с этим, сегодняшние темпы роста безналичных платежей Святослав Сенюта назвал хорошими. По его словам, с 2014 года они превышают 50%.

О том, что безналичные операции с использованием платежных карточек становятся все более популярными среди украинцев, говорят и в НБУ. Правда, в регуляторе приводят цифры, которые отличаются от данных Гетманцева. Согласно статистике регулятора, объем безналичных операций в 2019 году составил 1 798,3 млрд грн — 50,3% от всех операций с карточками (по итогам 2018 — 45,1%). Пять лет назад этот показатель составлял лишь 25%.

Сам переход с "кэша" на безнал, по словам народного депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, уже сегодня предусмотрен во всех знаковых законопроектах, которые находятся на рассмотрении парламента. "В законопроектах все платежи обозначены как безналичные", — отметил он.

Стимулировать переход малого бизнеса с наличных расчетов в безнал, по словам Даниила Гетманцева, должны и комплексные программы по поддержке МБ, которые готовят сейчас представители власти, а также административные методы.

Одной из комплексных программ в перспективе может стать уравнение стоимости наличных расчетов и безналичных.

Саму проблему озвучил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов.

"За прошлый год мы установили 60 тысяч POS-терминалов, но их могло бы быть еще намного больше, если бы не проблема большей стоимости безналичных платежей. Не проблема в стоимости эквайринга — 2%, проблема потом в возвращении этого безналичного платежа. Для предпринимателя это стоит примерно 11%. Те, кто торгуют без терминала, получает кэш за "ноль" — сообщил он.

Тем не менее, по данным НБУ, с начала 2019 года сеть торговых POS-терминалов в Украине выросла на 19,7% — до 333,8 тыс. ед. "В то же время 90% торговых POS-терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2019 — 79,4%). Всего за последние пять лет количество торговых платежных терминалов увеличивалась в среднем на 31 тыс. штук в год. Сегодня их количество почти вдвое превышает показатели начала 2015 года", — отмечают в НБУ.

Помочь увеличить уровень безналичных расчетов, по мнению Святослава Сенюты, сможет снижение максимального уровня наличного платежа.

"Сейчас в Украине это 50 тысяч гривень — около 2 тысяч долларов. Этот уровень нужно снизить до 500-1000 долларов и контролировать операции. Нельзя допускать возможности купить квартиру или машину за наличные. Государство должно стимулировать безналичные платежи и дестимулировать наличные", — заявил Сенюта.

На этом фоне, самым эффективным инструментом здесь председатель Союза потребителей Олег Цильвик назвал нормы закона о "кэшбэке", который вызвал недовольство со стороны бизнеса, поскольку делает потребителя его контролером.

Надия Михальчук, специально для Delo.ua