НБУ обязал банки обеспечить бесперебойную работу центральных офисов и контакт-центров

Национальный банк Украины обязал все банки Украины обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.

Соответствующее письмо с указаниями регулятор разослал финучреждениям страны, сообщает пресс-служба НБУ.

"Банкоматы должны быть подкреплены наличными, чтобы клиенты всегда при необходимости могли снять деньги. Однако не забывайте — сейчас стоит минимизировать контакты с наличными, которые потенциально могут быть носителем вируса. Поэтому сегодня, как никогда, нужно быть #cashless. Со своей стороны, банки также должны принимать и обрабатывать карточки всех эмитентов в банкоматных сетях и сетях POS-терминалов", — говорится в сообщении.

Также в НБУ рекомендуют финучреждениям максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн-каналы, чтобы не подвергать работников и клиентов банков опасности.

Как отмечается, с этой же целью банки могут самостоятельно определять и изменять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях с учетом ситуации и нагрузки. Например, закрывать неключевые отделения, сокращать время работы отделений, устанавливать разное время для обслуживания пожилых людей и других клиентов и тому подобное.

"Однако банки должны обеспечить работу "опорных" отделений в "спальных" районах городов, чтобы клиенты по необходимости могли получить необходимые финуслуги, не совершая путешествия через полгорода. В помещениях таких отделений должны быть предусмотрены технологические перерывы для проветривания, дезинфекции и влажной уборки, а работники должны быть обеспечены средствами личной защиты", — говорится в письме Нацбанка.

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При этом регулятор призывает клиентов банков минимизировать посещения банковских отделений. Со своей стороны, банкам стоит при возможности использовать дистанционные средства измерения температуры посетителей на входе в помещение. Что важно, банки имеют право отказать в обслуживании клиента с симптомом коронавируса в отделении.

"Банкам на законодательном уровне на период карантина запрещено начислять и взимать неустойки (штрафы, пени или любые другие обязательные платежи) за несвоевременное осуществление платежей по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку по потребительским кредитам. Банки должны информировать об этом клиентов", — напомнили в НБУ.

Также клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам.

Кроме того, по режиму льготного обслуживания кредитов платежеспособных добросовестных заемщиков — Национальный банк вскоре утвердит универсальные подходы, рекомендованные банкам.

К тому же на законодательном уровне запрещено начислять и взимать неустойки (штрафы, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги в период карантина. Поэтому можно не торопиться и не стоять в очередях в банковских отделениях. Банки должны информировать об этом клиентов.

Национальный банк также предупреждает, что наличные деньги потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат — подвергать опасности. Поэтому НБУ призывает Кабмин и органы местного самоуправления перевести все организации, предприятия, физические лица на осуществление этих платежей исключительно в безналичной форме, на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками.

Напомним, Нацбанк Украины решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии с Covid-19 и внедренных карантинных мер.