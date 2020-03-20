Хорошо, но мало: что думает бизнес о принятых Радой антикоронавирусных льготах

Пандемия коронавируса шагает по планете. Во всем мире власти вводят карантинные мероприятия для защиты своих граждан. В Украине закрылись магазины, церкви, ТРЦ. Также власти запретили проводить массовые мероприятия и приостановили железнодорожные и авиационные пассажирские перевозки. Кроме того с 18 марта в Киевской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Карантин — это всегда проблемы для бизнеса. Это сотрудники, отправленные в отпуск, сорванные контракты, нарушенные бизнес-процессы, общий спад деловой активности. Все это может вызвать катастрофические последствия для экономики страны и без того ослабленной кризисом.

Понимая это и не желая усугублять участь экономики, власти многих стран решили ввести льготы, которые должны помочь бизнесу пережить пандемию. Украинские власти решили не отставать — 17 марта Верховная Рада приняла закон №3220 о поддержке предпринимателей на период карантина из-за коронавируса. На следующий день закон подписал Президент Владимир Зеленский.

Что приняли?

Принятый парламентом закон предполагает целый перечень льгот для бизнеса на время карантина. В частности, были отменены штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля, также на этот же период отменена плата за землю и налоги на недвижимое имущество.

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На два месяца — с 1 марта по 30 апреля — был отменен Единый социальный взнос для физических лиц-предпринимателей, фермеров и лиц осуществляющих независимую профессиональную деятельность (это ученые, преподаватели, адвокаты, нотариусы, а также артисты или художники).

Законом был установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая и до 1 июля продлен срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Кроме того, для малого бизнеса на три месяца были перенесены сроки поэтапного внедрения кассовых аппаратов (РРО).

Не забыты и простые граждане — будут освобождены от уплаты пени за несвоевременную уплату коммунальных услуг, а также от уплаты штрафов и пени за несвоевременную плату по потребительским кредитам.

Что думает бизнес?

Председатель ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Киева Руслан Соболь считает, что на сегодняшний день не существует достаточных мер, которые каким-либо образом спасли ситуацию.

При этом Соболь отмечает, что принятое законодательство безусловно смягчает последствия, и что государство, насколько это возможно, протягивает руку помощи реальному сектору.

"Речь не идет о том какой — малый или большой бизнес пострадает — пострадают все без исключения. Степень этих потерь на сегодня никто оценить не может. Потому что мы не понимаем, как же долго это продлится. И как долго мы будем держать экономику на стоп-кране", — говорит Соболь.

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Также он считает, что наибольшей проблемой для бизнеса сейчас является невозможность предприятий обеспечивать кредиты.

"Нужно на законодательном уровне отрегулировать этот вопрос, а именно убрать процентную ставку на обеспечение кредитов. Это, безусловно, радикальная мера, но об этом нужно говорить уже сейчас", — говорит Соболь.

По его мнению, нужно также реструктуризировать кредиты, которые имеют какой-то срочный характер.

Кроме того, он отмечает, что из-за смягчения налогового законодательства могут пострадать и местные бюджеты. Из-за сокращения поступлений денежной массы, местные власти не смогут в полной мере выполнять свои социальные обязательства. И это также может стать отдельной темой для рассмотрения на законодательном уровне.

По мнению главы ассоциации также важным является то, чтобы бизнес, кроме налогов, выполнял и свою социальную функцию, а именно не распускал свой персонал.

"Самое главное сохранить рабочие места. Дать понять людям, что сколько бы не длился карантин, люди вернутся на свои рабочие места и будут дальше работать. Будут иметь возможность кормить свои семьи и платить коммунальные услуги", — говорит Соболь.

Вице-президент по операционной деятельности корпорации "Биосфера" Ирина Нестеренко считает, что одной из мер, которой государство может поддержать бизнес, могла бы стать отсрочка НДС на 12 месяцев для тех предприятий, которые продолжают инвестировать в технологичное оборудование, несмотря на сложность ситуации. А для ресторанов в период их временного закрытия была бы очень ощутимой и уместной отмена обязательного удержания налогов с зарплат сотрудников, отправленных в принудительные отпуска на время карантина.

"Кроме того, бизнесу необходим мораторий на налоговые проверки и гарантии невозможности досрочного взыскания задолженности по кредитам", — говорит Нестеренко.

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Управляющий партнер компании Sviridov&Co Law Firm Тарас Свирид также считает положительным принятие антикоронавирусного закона. Однако он отмечает, что этих мер недостаточно. По его мнению, со стороны властей было бы целесообразным отсрочить уплату НДС, налог на прибыль в течение действия карантина. Юрист также считает, что законодатель, хоть и освободил граждан от штрафов и пени за просрочку потребительских кредитов, но совсем забыл о корпоративных кредитах бизнеса, который также попал в форс-мажорные обстоятельства.

"Если быть откровенным, то я бы охарактеризовал такие мероприятия как "полумеры". Существенно бизнес это не спасет", — говорит Свирид.

По его мнению, предпринимателям сейчас необходимо более существенное уменьшение налоговой нагрузки. Кроме того, следует помнить, что есть наемные работники, которым нужно выплачивать заработную плату, а это большой груз для бизнеса.

Логично было бы предоставить предпринимателям беспроцентный кредит хотя бы на несколько месяцев для обеспечения фонда заработной платы. Это бы позволило компаниям сохранить рабочие места для своих сотрудников на период карантина. Впоследствии, бизнес бы вернул эти деньги", — считает юрист.

Глава Федерации Работодателей Украины Дмитрий Олийнык также отмечает, что указанный закон — хороший сигнал для бизнеса. Однако он согласен с предыдущими экспертами в том, что принятых мер не достаточно.

По мнению Олийныка, для облегчения ведения бизнеса в кризисных условиях было бы целесообразно не запускать в работу принятые ранее поправки в Налоговый кодекс.

"Закон 1210, изменения в Налоговый кодекс? Зачем сейчас его подписывать. Мы предлагаем Президенту ветировать этот законопроект. Сейчас несвоевременны те формы администрирования и контроля. Весь мир облегчает ведение бизнеса, а этот законопроект устанавливает коррупциогенные статьи", — говорит глава ФРУ.

Он также отмечает, что существенным облегчением для экономики в кризисных условиях станет отмена нововведений для малого бизнеса.

"Малому бизнесу нужно дать сегодня свободу и отменить эти законопроекты. Иначе, когда пандемия завершится, мы будем в экономической коме", — говорит Олийнык.

По его мнению, после завершения пандемии украинским властям необходимо полностью пересмотреть и политику НБУ. По его мнению из-за того, что в Украине много лет учетная ставка НБУ была существенно выше уровня инфляции в стране, стало очень выгодно спекулировать ОВГЗ и возникли пирамиды депозитных сертификатов, а это убивало реальный сектор экономики.

Глава ФРУ также считает, что для выхода из кризиса властям нужно изменить политику госзакупок в пользу компаний, у которых есть высокий процент локализации в Украине. Вместе с тем необходимо стимулировать привлечение в страну инвестиций через механизмы 100% амортизации, налоговые льготы и отмену злоупотреблений при подключении новых предприятий к коммуникациям.

В целом представители бизнеса сошлись во мнении, что принятый закон, хоть и является хорошим сигналом о том, что властям не все равно, но принятых мер явно недостаточно. С другой стороны — властям также нужно пересматривать издержки госбюджета и не исключено, что вскоре парламент примет новые поправки в законодательство. А пока рестораторы и владельцы турфирм отправляют работников в отпуск, а владельцы торговых сетей пересматривают свои логистические цепочки.

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Степан Крьока, специально для Delo.ua