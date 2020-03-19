Из-за коронавируса могут потерять работу до полумиллиона украинцев — Милованов

Из-за пандемии коронавируса и введения ограничительных мер для недопущения его распространения в Украине могут потерять работу около 170 — 500 тысяч человек.

Такие расчеты привел бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

В своих расчетах он ссылается на опыт Китая, где за месяц безработица выросла на 1%.

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"В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же как в Китае на 1%, это будет означать, что 170 тысяч людей потеряют работу", — отметил экс-глава Минэкономики.

При этом он подчеркнул, что эти цифры демонстрируют лишь официальную статистику и не учитывают около 20% украинцев, которые трудоустроены неофициально.

Так, по словам экс-министра, именно эта категория украинцев наименее защищена от увольнений во времена экономического кризиса и карантина, особенно те украинцы, которые неофициально трудоустроены в сферах торговли, ремонта, питания, транспорта. Таких в Украине около 700 тысяч человек.

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"Предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях, может быть принято как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тысяч человек", — пояснил Милованов.

Он добавил, что эта цифра может быть еще больше, если будут увольнять украинцев, которые работают и в других отраслях.

Как сообщалось, Европейская Бизнес Ассоциация ожидает оперативных изменений в постановление Кабмина №215 по карантину с уточнением, что нерегулярные перевозки со всеми разрешительными документами в случае доставки работников на работу не являются ограничением, а нерегулярные перевозки работников к месту работы — разрешены в это время.