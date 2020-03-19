Судьба и экономика Украины сейчас в руках кашляющих

Государство может вводить налоговые каникулы, делать какие-то адресные жесты помощи тем или иным сферам, но все сейчас зависит только от одного — как долго будет длиться карантин и все ограничительные в связи с ним меры. Три недели — еще как-то выстоим, три месяца — ляжем окончательно.

А это, в свою очередь, зависит от того, по какой прогрессии и в какую сторону понесется распространение вируса в стране. Заболеет 500 человек и на этом остановится — одно, заболеют тысячи — совсем другое.

Сегодня ситуация пока утешительная — если 17 марта было 7 зафиксированных случаев, 18 марта — 2, то сегодня пока только один. То есть, сейчас, как это происходит во многих других странах, и как многие ожидают у нас — геометрической прогрессии пока нет.

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Но это пока мы протестировали только 200 человек на коронавирус. Когда протестируем миллион, как обещает Зеленский и заместитель министра здравоохранения Ляшко, тогда будет понятно, что у нас и как.

В этих условиях, когда тысячи человек были за границей — в странах со вспышкой коронавируса, и вернулись в Украину, в условиях пока отсутствия массового тестирования сегодня вся ответственность за экономическую судьбу нашей страны лежит в прямом смысле слова на всех кашляющих людях — условно тех, у кого есть хоть один из известных симптомов COVID-19.

Надо понимать, что в зависимости от возраста, состояния здоровья каждого и других факторов у каждого отдельно болезнь может протекать по-разному, и в контексте распространения вируса самые опасные люди сегодня — те, кто может перенести коронавирус в легкой, малозаметной, похожей на обычное ОРВИ форме. Если они так и не узнают, что у них коронавирус и не изменят свой обычный режим и образ жизни — они могут стать самой главной причиной массового заражения тех, кто от коронавируса может умереть.

Чем больше людей, имеющих симптомы ОРВИ (а значит и потенциально — коронавируса) будут расхаживать по супермаркетам без масок или даже с ними, стоять в очередях с другими людьми, ходить на работу, ездить в общественном транспорте, плотно прижимаясь к другим людям (а в нашем транспорте чаще всего по-другому нельзя), тем выше наши шансы зависнуть на намного более длительном, чем три недели, карантине.

Понятно же, что если каждый день мы начнем фиксировать десятки или сотни новых заражений, никто никакие карантинные ограничения снимать не будет до тех пор, пока цифры не пойдут в уверенный низ. А это может затянуться на очень долгое время. И тогда с экономической точки зрения выживут в прямом смысле слова далеко не все.

Если же в течение последующих двух недель мы будем фиксировать единичные случаи заражения, то вероятность скорого окончания этого карантинного кризиса повышается в разы, а значит пострадаем мы все не так сильно, как можем.

Поэтому вся ответственность сегодня не сколько на государстве, сколько на каждом человеке. Особенно кашляющем. Особенно на том, кто контактировал с тем, кто уже заразился. Это уже далеко не шутки — всего несколько дней карантина ударило уже по всем и каждому, а дальше будет только хуже: из-за отсутствия доходов не будет, чем платить зарплаты, а значит последуют сокращения, падающая уже сегодня покупательская способность достигнет критически низких показателей, тысячи предприятий, которые сегодня стоят без движения, окажутся, без преувеличения, на грани банкротства.

Нам надо всем вместе максимально быстро это закончить. Поэтому если у вас появился кашель, температура — не отбрасывайте это на "обычное ОРВИ", а:

➡️ максимально изолируйтесь от других людей;

➡️ наденьте респиратор и бегите в больницу, а по пути максимально ни с кем не контактируйте, а если контактируете, то соблюдайте дистанцию;

➡️ в больнице требуйте пройти тест на коронавирус;

➡️ пока не убедитесь, что у вас нет вируса, требуйте соблюдать те же меры от всех близких, с кем продолжительно контактировали;

➡️ соблюдайте все остальные меры предосторожности и гигиены, предписанные властями и медиками.

В понедельник утром я прилетел из Берлина, где на тот момент было под 300 зараженных. У меня нет никаких симптомов, я себя отлично чувствую, но четвертый день я сижу и работаю дома, и за это время только дважды вышел в магазин, где очень настойчиво просил людей, стоявших за мной в очереди держать расстояние полтора метра друг от друга — особенно от кашляющего придурка, стоявшего в очереди за мной и отмахивавшегося от этого, как от глупости.

Экономика страны — это не где-то там, что меня не касается, спад экономики страны бьет по каждому ее жителю. И сегодня крах экономики страны может быть на плечах конкретных обычных людей. Давайте все вместе это ответственно осознавать и давайте все вместе приложим усилия к тому, чтобы максимально быстро закончить этот "карантинный кризис"!