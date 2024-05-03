Цены на сырые продукты питания вырастут во втором полугодии – прогноз НБУ

Во втором полугодии 2024 года цены на сырые продукты питания возрастут на фоне меньше ожидаемого урожая. Несколько ускорится и рост цен на обработанные продовольственные товары, говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

В то же время, по прогнозам НБУ, в краткосрочном периоде сырые продукты все еще будут оставаться дешевле, чем в прошлом году.

Так, в марте 2024 года цены на сырые продукты снизились на 4,9% в годовом исчислении. Аналитики отмечают, что это лишь четвертый случай за последние 25 лет, а большее падение наблюдалось только в марте 2012 и 2013 годов. Тогда это явилось следствием рекордных урожаев зерновых и овощей несколько лет подряд, а дополнительным фактором была стагнация экономики.

Отмечается, что в 2024 году на снижение цен сырых продовольственных продуктов также повлиял урожай: предложение в расчете на одного человека было самым высоким в украинской истории, прежде всего из-за сокращения населения вследствие миграции за границу.

"Дополнительно на предложение сырых продуктов в этом году положительно повлияла мягкая зима и раннее потепление, а также временная переориентация производителей отдельных продуктов на внутренний рынок из-за блокады западной границы", - говорится в отчете Нацбанка.

Специалисты отмечают, что в условиях ограниченных возможностей вывоза урожаев 2021-2023 годов произошло существенное снижение давления со стороны расходов бизнеса на сырье и корма. Это соответственно повлияло и на цены для потребителей.

“В результате в дальнейшем дешевели яйца, крупы и мука, сахар. Оставалось дешевле, чем в прошлом году, подсолнечное масло, а рост стоимости отдельных масличных продуктов замедлился. Дешевели как овощи борщового набора, так и тепличная продукция. Замедлился рост цен на мясо (кроме говядины) и сырое молоко”, - говорится в отчете.

Напомним, что по предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 миллионов тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 миллиона тонн.

Ранее в Украинской зерновой ассоциации (УЗА) также дали прогноз по урожаю 2024 года. Там ожидают, что урожай зерновых и масличных культур в Украине снизится до 76,1 миллиона тонн – это будет обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

В то же время из-за аномально теплой весны жатва в южных областях может начаться уже в мае: на полях в Николаевской области пшеница и ячмень уже выбросили колос.

Напомним также, что в 2023 году украинские хозяйства всех категорий вырастили почти 8,3 миллиона тонн овощей, что на 10% больше, чем было годом ранее (7,5 миллиона тонн).