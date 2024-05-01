За год урожай овощей вырос на 10%: чего уродило больше всего

В 2023 году украинские хозяйства всех категорий вырастили почти 8,3 миллиона тонн овощей, что на 10% больше, чем было годом ранее (7,5 миллиона тонн). Об этом со ссылкой на данные Госстата сообщили в парламентском комитете по аграрной и земельной политике.

Больше всего в 2023 году украинские хозяйственники вырастили помидоров – 1,68 миллиона тонн (на 33,9% больше, чем в 2022 году). В то же время урожай моркови за год увеличился на 12,8% и составил 844,4 тысяч тонн в 2023 году.

Наибольший рост зафиксирован за пекинской капустой, которой в прошлом году собрали 6,2 тысячи тонн - на 125% больше, чем годом ранее. Немалый прирост продемонстрировало и производство сахарной кукурузы – выросло на 53,6% до 74,7 тысячи тонн.

Кроме того, капусты белокочанной в прошлом году в Украине уродило 1,58 миллиона тонн (+3,3), свеклы столовой - 777,7 тысячи тонн (+2,2%), огурцов - 874,3 тысячи тонн (+5,9% ), баклажанов – 32,7 тысячи тонн (+7,7%), тыквы – 563,8 тысячи тонн (+2,3%).

В то же время производство лука, по данным Госстата, в прошлом году было 889 тысяч тонн, что на 9,8% больше показателя предыдущего года, а вот урожай чеснока снизился на 1,4%, составив 186,4 тысяч тонн. Урожай кабачков остался почти на уровне 2022 года, составив 550 тысяч тонн.

Кроме того, в 2023 году хозяйства Украины накопали 21,3 миллиона тонн картофеля, то есть на 2% больше, чем было годом ранее.

Арбузов в Украине в прошлом году собрали 215,7 тысячи тонн (+5,5%), дынь – 58,9 тысячи тонн (-13,2%).

Производство грибов сократилось: шампиньонов – на 4%, до 11,6 тысячи тонн, вешенок – на 46,1%, до 70 тонн.

Цены на овощи в Украине

После продолжительного периода затишья в Украине снова начали расти цены на лук прошлогоднего урожая. По состоянию на 1 мая фермеры предлагают лук в пределах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), что в среднем на 39% дороже, чем в конце прошлой недели. В то же время они признаются, что существенно повысить цены им пока не удается, поскольку покупатели все чаще остаются недовольны качеством лука.

Также украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту прошлогоднего урожая. Причиной роста цен является сезонное уменьшение количества этого овоща на рынке на фоне высокого спроса.

Зато начали снижаться отпускные цены на столовую свеклу, поскольку спрос на нее также упал. В первой декаде апреля свеклу в украинских хозяйствах продавали по 8-14 грн/кг.

Также на украинском рынке снижаются цены на морковь – из-за того, что фермеры активно распродают запасы из хранилищ. Отгрузка этой продукции велась уже по 7-10 грн/кг.

Снижаются цены и на томаты – в третьей декаде апреля основные продажи местных помидоров производились в пределах 90-120 грн/кг ($2,28-3,04/кг).