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Категория
Агро
Дата публикации

Более 200 тысяч домохозяйств в Украине получат семена овощей для посевной

Более 200 тысяч домохозяйств в Украине получат семена овощей для посевной
Фото: пресс-служба МинАПК

10 тонн семян при поддержке USAID-АГРО будут распределены среди жителей деоккупированных и прифронтовых территорий, вынужденных переселенцев и социально незащищенных слоев населения (многодетных, малообеспеченных семей и т.п.) из других регионов.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"В начале полномасштабной войны мы столкнулись с нехваткой овощей из-за оккупации Южной Украины. Многим людям пришлось покинуть свои домохозяйства или восстанавливать их после деоккупации. Сегодня мы официально передаем 10 тонн семян овощей и кукурузы для весенней посевной кампании 2024 года" и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Денис Башлик.

Фото 2 — Более 200 тысяч домохозяйств в Украине получат семена овощей для посевной
Фото: Денис Башлык

По его словам, эта помощь позволит 200 000 домохозяйствам на деоккупированных территориях Украины вырастить до 70 000 тонн овощей и кукурузы.

Как сообщается, передача семян будет осуществляться через местные советы под координацией Всеукраинской ассоциации общин (ВАГ), которая реализует при поддержке Программы USAID АГРО проект "Объединенные общины".

Фото 3 — Более 200 тысяч домохозяйств в Украине получат семена овощей для посевной
Фото 4 — Более 200 тысяч домохозяйств в Украине получат семена овощей для посевной
Фото 5 — Более 200 тысяч домохозяйств в Украине получат семена овощей для посевной
Фото 6 — Более 200 тысяч домохозяйств в Украине получат семена овощей для посевной

До февраля органы местного самоуправления проводили анализ потребностей своих общин в семенах (сколько вынужденных переселенцев, социально незащищенных семей или жителей деоккупированных и прифронтовых общин имеют приусадебные участки и нуждаются в помощи семенами). После этого они послали заявки во Всеукраинскую ассоциацию общин. ВАГ проанализировала заявки и распределила семена среди общин.

Отмечается, что в течение марта ВАГ доставит семена органам местного самоуправления, которые распределят семена среди домохозяйств. Для повышения результативности выращивания в общинах будет также распространяться инфографика с рекомендациями по посеву, уходу за растениями и хранению урожая овощей.

USAID АГРО предоставило фермерам инновационное решение по противодействию засухам

Аграрии Херсона и Николаева впервые в Украине применят инновационное решение для сохранения влаги в почве и органического питания растений.

Такую бесплатную возможность фермеры получили благодаря донорам из Японии и проекту "Сплоченные общины", который при поддержке программы USAID АГРО реализует Всеукраинская ассоциация общин.

Всего 125 аграриев Херсонщины и Николаевщины, наиболее пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС, получат бесплатно 5120 кг сорбента. Это поможет частично решить вопрос нехватки воды для полива.

Автор:
Светлана Манько