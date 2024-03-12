Более 200 тысяч домохозяйств в Украине получат семена овощей для посевной

10 тонн семян при поддержке USAID-АГРО будут распределены среди жителей деоккупированных и прифронтовых территорий, вынужденных переселенцев и социально незащищенных слоев населения (многодетных, малообеспеченных семей и т.п.) из других регионов.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"В начале полномасштабной войны мы столкнулись с нехваткой овощей из-за оккупации Южной Украины. Многим людям пришлось покинуть свои домохозяйства или восстанавливать их после деоккупации. Сегодня мы официально передаем 10 тонн семян овощей и кукурузы для весенней посевной кампании 2024 года" и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Денис Башлик.

Фото: Денис Башлык

По его словам, эта помощь позволит 200 000 домохозяйствам на деоккупированных территориях Украины вырастить до 70 000 тонн овощей и кукурузы.

Как сообщается, передача семян будет осуществляться через местные советы под координацией Всеукраинской ассоциации общин (ВАГ), которая реализует при поддержке Программы USAID АГРО проект "Объединенные общины".

До февраля органы местного самоуправления проводили анализ потребностей своих общин в семенах (сколько вынужденных переселенцев, социально незащищенных семей или жителей деоккупированных и прифронтовых общин имеют приусадебные участки и нуждаются в помощи семенами). После этого они послали заявки во Всеукраинскую ассоциацию общин. ВАГ проанализировала заявки и распределила семена среди общин.

Отмечается, что в течение марта ВАГ доставит семена органам местного самоуправления, которые распределят семена среди домохозяйств. Для повышения результативности выращивания в общинах будет также распространяться инфографика с рекомендациями по посеву, уходу за растениями и хранению урожая овощей.

USAID АГРО предоставило фермерам инновационное решение по противодействию засухам

Аграрии Херсона и Николаева впервые в Украине применят инновационное решение для сохранения влаги в почве и органического питания растений.

Такую бесплатную возможность фермеры получили благодаря донорам из Японии и проекту "Сплоченные общины", который при поддержке программы USAID АГРО реализует Всеукраинская ассоциация общин.

Всего 125 аграриев Херсонщины и Николаевщины, наиболее пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС, получат бесплатно 5120 кг сорбента. Это поможет частично решить вопрос нехватки воды для полива.