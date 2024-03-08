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Категория
Агро
Дата публикации

Украинские фермеры впервые применят инновационное решение для противодействия засухам

Украинские фермеры впервые применят инновационное решение для противодействия засухам
Фото: пресс-служба МинАПК

Аграрии Херсона и Николаева впервые в Украине применят инновационное решение для сохранения влаги в почве и органического питания растений.


Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что такую бесплатную возможность получили фермеры благодаря донорам из Японии и проекту "Сплоченные общины", который при поддержке Программы USAID АГРО реализует Всеукраинская ассоциация общин.

Всего 125 аграриев Херсонщины и Николаевщины, наиболее пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС, получат бесплатно 5120 кг сорбента. Это поможет частично решить вопрос нехватки воды для полива.

"Инновация заключается в применении сорбента - органического гидрогелевого продукта, позволяющего сохранить влагу в почве, а после использования распадается на питательные вещества для удобрения. Это решение новое для украинских аграриев, но хорошо известно в Японии, Индии и засушливых регионах стран ЕС и США ", – объясняют в МинАПК.

Фото 2 — Украинские фермеры впервые применят инновационное решение для противодействия засухам

Сорбент позволяет сократить использование воды на 40%

Сорбент, называемый EF Polymer – это экологически чистый продукт, изготовленный из органических отходов, таких как кожуры фруктов. Благодаря гидрогелевой консистенции, он хранит в почве влагу, постепенно высвобождая ее растению. Таким образом, сорбент позволяет сократить использование воды на 40%.

Кроме того, продукт 100% биологически разлагается и превращается в удобрения, помогая сэкономить еще и до 20% на удобрении.

Сорбент широко используется в Японии и других странах мира. Его вносят в почву во время посевной. Работает он следующим образом: поглощает воду в 50-100 раз больше своего веса, далее – сохраняет влажность в почве на 15 дней больше обычного времени и медленно отдает ее растению.

Таким образом, культуры испытывают меньше стресса от обезвоживания. В то же время сорбент предотвращает эрозию почвы. Через 180 дней продукт начинает разлагаться и работает как органическое удобрение. Для того чтобы сорбент начал работать, достаточно хотя бы одного полива или осадков.

"По отзывам японских и европейских аграриев, такое инновационное решение позволяет увеличить урожайность в засушливых регионах на 10-30%. Результаты его применения в Украине будут исследовать специалисты Института климатически ориентированного сельского хозяйства НАНУ, а также сами аграрии из Херсона и Николаева", - подчеркнули в МинАПК.

Напомним, что проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" в партнерстве с Министерством экономики Украины объявляет о начале новой грантовой программы для средних и крупных предприятий. Общая сумма финансирования составляет 15 миллионов долларов. Один бизнес сможет получить грант от $250 тысяч до $2 миллионов.

Автор:
Светлана Манько