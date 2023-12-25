USAID запускает грантовую программу для средних и крупных предприятий на $15 млн

Проект USAID "Инвестиции по устойчивости бизнеса" в партнерстве с Министерством экономики Украины объявляет о начале новой грантовой программы для средних и крупных предприятий. Общая сумма финансирования составляет 15 миллионов долларов. Один бизнес сможет получить грант от $250 тысяч до $2 миллионов.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Условия участия в программе

К участию в программе приглашаются предприятия с ориентировочным минимальным объемом годовых продаж на уровне $8 миллионов в гривневом эквиваленте.

"Этот показатель важен, учитывая, что целевой прирост продаж по результатам реализации концепции должен составить минимум $2 миллиона", - отмечают в Минэкономики.

Там добавляют, что грантовое финансирование участники программы должны направить на развитие бизнеса. В частности, для увеличения продаж, наращивания экспорта и создания новых рабочих мест.

Условием участия в программе является вложение дополнительных средств – собственных средств предприятия или других привлекаемых предприятием ресурсов.

Отбор участников программы будет проходить в два этапа. Первый – оценка концепций. На втором этапе участникам, концепции которых будут признаны лучшими, будет предложено подать детализированные грантовые заявки. Одним из критериев оценки концепций будет количество созданных рабочих мест.

Концепции должны быть представлены позже 29 февраля 2024 года. Ожидается, что они будут воплощены в течение 12-24 месяцев.

Подробнее об условиях и порядке предоставления концепций можно узнать за ссылкой .

"Новая грантовая программа от USAID – это еще один пример поддержки Украины со стороны наших партнеров. Она будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности, переходу от сырьевого экспорта к экспорту товаров с добавленной стоимостью. Сейчас наш главный приоритет – возродить компетенции по производству сложных товаров и по меньшей мере вдвое увеличить долю перерабатывающей промышленности в структуре ВВП Украины", – отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, программа Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины" втрое увеличила грантовую поддержку для перерабатывающих предприятий. Теперь финансирование будет составлять 11 млн долларов.

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