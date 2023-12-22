Кабмин выделил дополнительные средства на гранты в рамках программы "е-Работа": на что они будут направлены

Кабинет министров Украины выделил дополнительные 1 320,2 млн грн на гранты по программе "е-Работа". Они будут направлены на развитие собственного бизнеса и создание или развитие перерабатывающих предприятий.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 декабря.

"Развитие собственной перерабатывающей промышленности, а также малого и среднего бизнеса являются одними из ключевых приоритетов для украинской экономики. Наша цель увеличить долю перерабатывающей промышленности в ВВП с 8% до 20%. Увеличение финансирования грантовых программ е-Работа более чем на 1,3 млрд грн позволит обеспечить финансирование около 2300 грантов на развитие собственного бизнеса, а также 113 грантов на создание или развитие перерабатывающих предприятий", - заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, добавив, что это будет способствовать развитию перерабатывающей отрасли, созданию новых рабочих мест, росту экономики и наполнению бюджетов всех уровней.

Отмечается, что с начала действия правительственной грантовой программы "е-Работа" государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса через гранты 5,5 млрд. грн. Грантовые средства на начало или расширение собственного дела уже получили 10 400 украинцев.

В министерстве сообщили, что подать заявку на получение гранта могут не только действующие предприниматели, но и люди, у которых нет опыта ведения бизнеса. Заявления подаются через портал "Дия" вместе с бизнес-планом.

Что такое проект "е-Работа"

Проект "е-Работа" был введен в июле 2022 года для оказания поддержки бизнеса и стимулирования создания новых рабочих мест. Он включает в себя несколько грантовых программ. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест – от 1-2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам. Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.

По прогнозу Минэкономики, реализация всех грантовых программ в рамках проекта "е-Работа" позволит создать в Украине более 300 тысяч новых рабочих мест.

Фото: ua.depositphotos.com