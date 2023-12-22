Кабмін виділив додаткові кошти на гранти у рамках програми "єРобота": на що вони будуть спрямовані

Кабінет міністрів України виділив додаткові 1 320,2 млн грн на гранти за програмою "єРобота". Вони будуть спрямовані на розвиток власного бізнесу та створення або розвиток переробних підприємств.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 22 грудня.

"Розвиток власної переробної промисловості, а також малого та середнього бізнесу є одними з ключових пріоритетів для української економіки. Наша мета збільшити частку переробної промисловості у ВВП з 8% до 20%. Збільшення фінансування грантових програм єРобота більш ніж на 1,3 млрд грн дозволить забезпечити фінансування близько 2300 грантів на розвиток власного бізнесу, а також 113 грантів на створення або розвиток переробних підприємств", - заявила міністр економіки України Юлія Свириденко, додавши, що це сприятиме розвитку переробної галузі, створенню нових робочих місць, зростанню економіки і наповненню бюджетів усіх рівнів.

Зазначається, що від початку дії урядової грантової програми "єРобота" держава інвестувала в розвиток малого та середнього бізнесу через гранти 5,5 млрд грн. Грантові кошти на започаткування або розширення власної справи вже отримали 10 400 українців.

У міністерстві повідомили, що подати заявку на отримання гранту можуть не тільки діючі підприємці, а й люди, у яких немає досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Що таке проєкт "єРобота"

Проєкт "єРобота" був запроваджений в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

За прогнозом Мінекономіки, реалізація всіх грантових програм в рамках проєкту "єРобота" дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч нових робочих місць.

Фото: ua.depositphotos.com