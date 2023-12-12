Уряд спрямує 7 млрд грн на програми зайнятості для осіб з обмеженими можливостями

У наступному році уряд виділять 7 млрд грн на реалізацію активних програм зайнятості населення, які будуть спрямовані на підтримку близько 200 тисяч українців з обмеженими можливостями.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що серед програм будуть такі, як грантова підтримка підприємництва, навчання та перенавчання, компенсації роботодавцям за працевлаштування вразливих категорій, а також – інклюзивне облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю.

Дані програми спрямовані на формування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності для всіх груп населення.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, у поточному році Мінекономіки вже прийняло ряд рішень для реалізації цих цілей. Зокрема, грантова програма "єРобота" була розширена, надаючи ветеранам, їхнім родинам та дружинам можливість отримати гранти від 250 тис. грн до 1 млн грн для створення та розвитку бізнесу. Зараз уже 227 ветеранів та їхні родини отримали гранти на суму понад 90 млн грн.

Окрім цього, в серпні була запроваджена програма компенсації до 100,5 тис. грн для роботодавців, які облаштували робочі місця для людей з інвалідністю І групи та до 67 тис. грн - для осіб з інвалідністю ІІ групи.

Згідно з повідомленням, для забезпечення можливостей перенавчання та отримання популярних на ринку праці навичок впроваджено програму видачі ваучерів на навчання. У цьому році перелік професій для отримання ваучера було розширено до 124, включаючи сфери, такі як дошкільна освіта, терапія та реабілітація, фізична культура і спорт, цивільна безпека, теплоенергетика, машиніст (кочегар котельні), молодша медична сестра.

Зазначається, що вже 18 тисяч українців скористалися цією можливістю для отримання нової професії за ваучером від держави.

Роботодавці не раді людям з інвалідністю

На даний час на ринку праці існує високий рівень недовіри між роботодавцями та особами з інвалідністю, на що вказують соціологічні дослідження. В основі недовіри – брак знань роботодавців про цих осіб і не завжди задовільний рівень їх кваліфікації.

На жаль, наразі роботодавці в Україні не вірять у спроможність осіб з інвалідністю працювати на достойному рівні, тому не хочуть допускати в свої компанії таких людей, хоча існує доволі багато людей, які отримали статус інвалідності внаслідок бойових дій і мають спеціальність, за якою можуть працювати й надалі.

При цьому очікування негативної реакції суспільства призводить до того, що багато компаній не розголошують клієнтам той факт, що послуги їм надає особа з інвалідністю.

Додамо, що 63,6% опитаних ветеранів заявили, що хочуть мати власну справу, що втричі більше, ніж у країні загалом у мирному 2018 році.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 7 листопада дозволив ветеранам-підприємцям використовувати гроші гранту в рамках програми "єРобота" для оплати оренди нежитлових приміщень або землі для використання в комерційних та виробничих цілях.

У Конфедерації роботодавців України наголошують, що плинність кадрів серед осіб з інвалідністю насправді вдвічі менша, ніж серед працівників без обмежень, а тривалість роботи на одній і тій же посаді суттєво більша: для таких людей робота є надзвичайно важливою, оскільки вона дає певну фінансову свободу і дозволяє відчувати свою затребуваність.

Джерело фото: ua.depositphotos.com