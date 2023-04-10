Грант на бізнес для ветеранів - уряд запустив нову програму

З 10 квітня почали діяти нові грантові програми для ветеранів в рамках проєкту єРобота. Це має допомогти захисникам і захисницям розпочати і розвивати власний бізнес. Про такі можливості повідомили на Урядовому порталі.

Подати заявку на участь в програмі потрібно через портал “Дія”, де потрібно прикріпити власний бізнес-план.

Програмами передбачено надання грантів:

250 тис. грн - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

500 тис. грн для дружини/чоловіка учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти на 500 тис. грн та 1 млн грн надаватимуться за умови співфінансування з отримувачем, тобто 30% коштів має вкласти в свою справу отримувач гранту, 70% кошти надійдуть від держави.

Підприємець може використати грант на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення і транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проєкту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.

У разі отримання гранту ветеран повинен:

створити кількість робочих місць, що відповідає розміру гранту впродовж 6 місяців;

провадити діяльність не менше 3 років;

сплачувати податки.

Якщо учасник програми не створить робочі місця відповідно до суми гранту, він має повернути гроші.

Рішення про надання гранту ухвалює Державна служба зайнятості, перевіривши заяву уповноваженим банком та розглянувши бізнес-план.

Участь у грантовій програмі неможлива для тих, хто:

перебувають і ведуть діяльність на окупованій території, в Росії або Білорусі;

перебувають під санкціями;

мають відкриті провадження у справі про банкрутство;

зареєстровані як кредитні або страхові організації, інвестиційні або недержавні пенсійні фонди, учасники ринку цінних паперів та ломбарди;

займаються обміном валют, виробництвом або виготовленням зброї, алкоголю чи тютюнових виборів;

притягнені до кримінальної відповідальності через корупцію;

мають державну заборгованість.

Також Європейський Союз пропонує малим і середнім підприємствам з прифронтових та деокупованих територій України взяти участь у грантовому конкурсі в межах ініціативи EU4Business. Про це повідоми в Мінреінтеграції.

Гранти по 10 тисяч євро на розвиток бізнесу можуть отримати 10 компаній. Вони мають бути зареєстровані у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Київській областях (без міста Києва).

Нагадаємо, за дев’ять місяців українці засадили 493,3 га. фундуком і волоським горіхом. Такі результати Грантової програми з розвитку садів, ягідників та теплиць Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Проєкт міністерства стартував у липні 2022 року.