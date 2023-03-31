Фундук і волоський горіх - в уряді розповіли, де і що найбільше саджають українські бізнесмени за грантовою програмою

За дев’ять місяців українці засадили 493,3 га. фундуком і волоським горіхом. Такі результати Грантової програми з розвитку садів, ягідників та теплиць Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Проєкт міністерства стартував у липні 2022 року.

Впродовж цього часу лідером серед культур у рамках програми став фундук та волоський горіх, ним засадили 493,3 га. Друге місце посіли лохина та чорниця – 350 га, на третьому – яблуня із площею 296,1 га.

Найбільше фундуку садитимуть на Київщині – 157,8 га, а також на Закарпатті – 121,9 га. Рекордсменом за площею із закладки плантацій лохини є Львівщина – 73,5 га. Яблуневі сади найбільше розвиватимуть на Закарпатті (97,4 га), Вінниччині (50 га) та Буковині (41,8 га).

Загалом, підприємці заклали садів та побудували теплиць на території 1 375,64 га.

За 9 місяців від старту грантової програми вже підписало 101 наказ на суму 489,2 млн грн.

Розмір гранту становить від 140 тис. до 400 тис. грн за гектар, але не більше 70 % вартості проекту висадки насаджень. Усі кошти мають бути спрямовані на реалізацію проекту.

Щоб податися на грант, підприємець має створити нові офіційні робочі місця. Також ті, хто хочуть долучитися до програми, мають бути готовим взяти на себе від 30 відсотків витрат.

Для тих бізнесменів, які хочуть вирощувати культури в садах, площа їхньої території має бути від 1 до 25 га.

Для розвитку тепличного господарства гранти надаються на будівництво однієї модульної теплиці орієнтовною площею від 0,4 га до 2,4 га відповідно до типового проекту.

Нагадаємо, Україна за 2022 рік експортувала до ЄС агропродукції на $13 млрд, це 56% від всього аграрного експорту. Основними покупцями українського м’яса птиці стали Нідерланди ($252 млн), Саудівська Аравія ($220 млн) та Словаччина ($65 млн). Спільна частка цих країн в експорті цієї товарної позиції становила 63 %. Нідерланди витіснили Саудівську Аравію з першої позиції, хоча у порівнянні з 2021 роком перелік найбільших країн-імпортерів не змінився.

Крім того, за даними асоціації, перелік найбільших покупців української продукції садівництва торік складався з Польщі ($108 млн), Німеччини ($29 млн), Франції ($20 млн), Італії ($19 млн), Нідерландів ($16 млн), Австрії ($14 млн), Чехії ($11 млн), Азербайджану ($10 млн). В експорті заморожених ягід і фруктів основними стали поставки до Польщі, Німеччини та Італії (71 %). Волоські горіхи переважно експортували з України до Франції, Азербайджану та Греції (36 %).

Також за підсумками 2022 року Україна змогла оновити рекорд експорту замороженої малини попри вкрай складні умови роботи, окупацію частини території російською армією, дефіцит робочої сили, дорогу логістику та регулярні терористичні атаки Росії на об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема на енергетичну інфраструктуру.