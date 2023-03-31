Фундук и грецкий орех - в правительстве рассказали, где и что больше всего сажают украинские бизнесмены по грантовой программе

За девять месяцев украинцы засадили 493,3 га. фундуком и грецким орехом. Таковы результаты Грантовой программы развития садов, ягодников и теплиц Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Проект министерства стартовал в июле 2022 года.

За это время лидером среди культур в рамках программы стал фундук и грецкий орех, им засадили 493,3 га. Второе место заняли голубика и черника – 350 га, на третьем – яблоня с площадью 296,1 га.

Больше фундука будут сажать в Киевской области – 157,8 га, а также на Закарпатье – 121,9 га. Рекордсменом по площади по закладке плантаций голубики является Львовсая область – 73,5 га. Яблоневые сады будут больше развивать на Закарпатье (97,4 га), Винницкой области (50 га) и Буковине (41,8 га).

В общем, предприниматели заложили сады и построили теплиц на территории 1 375,64 га.

За 9 месяцев от старта грантовой программы уже подписан 101 приказ на сумму 489,2 млн. грн.

Размер гранта составляет от 140 тыс. до 400 тыс. грн за гектар, но не более 70% стоимости проекта высадки насаждений. Все средства должны быть ориентированы на реализацию проекта.

Чтобы податься на грант предприниматель должен создать новые официальные рабочие места. Также желающие присоединиться к программе должны быть готовы взять на себя от 30 процентов расходов.

Для бизнесменов, которые хотят выращивать культуры в садах, площадь их территории должна быть от 1 до 25 га.

Для развития тепличного хозяйства гранты предоставляются для строительства одной модульной теплицы ориентировочной площадью от 0,4 га до 2,4 га в соответствии с типовым проектом.

Напомним, Украина за 2022 год экспортировала в ЕС агропродукцию на $13 млрд, это 56% всего аграрного экспорта. Основными покупателями украинского мяса птицы стали Нидерланды ($252 млн), Саудовская Аравия ($220 млн) и Словакия ($65 млн). Общая доля этих стран в экспорте этой товарной позиции составила 63%. Нидерланды вытеснили Саудовскую Аравию с первой позиции, хотя по сравнению с 2021 годом список крупнейших стран-импортеров не изменился.

Кроме того, по данным ассоциации, перечень крупнейших покупателей украинской продукции садоводства в прошлом году состоял из Польши ($108 млн), Германии ($29 млн), Франции ($20 млн), Италии ($19 млн), Нидерландов ($16 млн), Австрии ($14 млн). ), Чехии ($11 млн), Азербайджана ($10 млн). В экспорте замороженных ягод и фруктов основными стали поставки в Польшу, Германию и Италию (71%). Грецкие орехи преимущественно экспортировали из Украины во Францию, Азербайджан и Грецию (36%).

Также по итогам 2022 года Украина смогла обновить рекорд экспорта замороженной малины, несмотря на крайне сложные условия работы, оккупацию части территории российской армией, дефицит рабочей силы, дорогостоящую логистику и регулярные террористические атаки России на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на энергетическую инфраструктуру.