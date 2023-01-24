Война не помешала Украине обновить рекорд экспорта малины

По итогам 2022 года Украина смогла обновить рекорд экспорта замороженной малины, несмотря на крайне сложные условия работы, оккупацию части территории российской армией, дефицит рабочей силы, дорогостоящую логистику и регулярные террористические атаки России на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на энергетическую инфраструктуру.

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Об этом сообщает EastFruit.

По предварительным оценкам, по итогам календарного года экспорт замороженной малины из Украины достиг 40 тыс. тонн, увеличившись на 20% по сравнению с рекордом, установленным в 2021 году.

Более 60% всей замороженной малины украинского производства было экспортировано в соседнюю Польшу, увеличившую импорт украинской ягоды на 37% за год.

В целом первые 11 крупнейших импортеров украинской малины в 2022 году – это страны Евросоюза. На втором месте была Германия, затем шли Литва, Чехия, Нидерланды, Италия, Австрия, Бельгия и Франция. Все эти страны импортировали около 1 тыс. тонн или больше украинской замороженной малины.

"Учитывая проблемы с энергетической инфраструктурой, переживающей постоянные атаки со стороны страны-агрессора, подобный результат является очередной маленькой победой Украины и ее садоводов. Ведь при этих условиях очень непросто заморозить малину и сохранить ее", – отмечает Андрей Ярмак, экономист инвестиционного Департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По его словам, украинские производители экспортировали в этом году замороженную малину при первой возможности, чтобы снизить риски. Поэтому неудивительно, что они вынуждены были снизить экспортную цену на продукцию по сравнению с прошлым сезоном.

"Но уровень цен, которые получили и фермеры, и переработчики полностью перекрывал затраты на выращивание, переработку и хранение ягоды. Следовательно, создавал хорошие возможные для сохранения и дальнейшего развития этого сектора в будущем", - подчеркивает эксперт ФАО.

Также следует отметить, что сложная логистика не помешала украинским производителям расширить географию снабжения. В 2022 году оптовые партии украинской замороженной малины поставлялись в рекордные 24 страны мира.

Напомним, несмотря на войну, украинские производители возобновили экспорт свежего яблока в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в частности Малайзии.

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