Украина сохранила свои позиции в ТОП-5 мировых агроэкспортеров

Несмотря на войну, Украина в 2022 году сохранила свое место в пятерке крупнейших мировых экспортеров аграрной продукции и экспортировала более 40 млн тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки для обеспечения едой сотен миллион людей по всему миру.

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Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

По его словам, одним из вызовов для АПК остается блокирование украинского агроэкспорта, как в начале полномасштабной войны РФ, так и сегодня из-за искусственных проверок кораблей в Босфоре, что вызывает турбулентность на продовольственных рынках. Как следствие, растут цены на продовольствие и в целом обостряется продовольственный кризис.

"Украина совместно с международными партнерами приложила максимум усилий для расширения новых логистических путей, в том числе и запуска зернового коридора. Благодаря этому мы остались гарантом продовольственной безопасности мира. И даже в таких сложных условиях наше государство смогло с начала войны экспортировать более 40 млн тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки для обеспечения едой сотен миллион людей по всему миру. Украина при всем сохранила свои позиции в ТОП-5 мировых агроэкспортеров", – акцентировал Сольский

Он добавил, что продовольственная безопасность – не единственный вызов современному миру. Актуальны и проблемы климатических изменений, которые влекут истощение ресурсов, а также вопросы трансформации продовольственных систем, энергосбережения, использования возобновляемых ресурсов.

Министр отметил, что развитие альтернативных источников электроэнергии является одним из путей решения этих вопросов.

"Мы, как и другие европейские страны, пересматриваем высокую ценность биологических ресурсов, оцениваем их экономическую перспективу и определяем для себя приоритет в дальнейшем развитии биоэкономики. Украина может также стать активным участником биометанового бума, потому что 70% нашей территории приходится на сельскохозяйственные земли - это самая большая площадь в Европе. Потенциал производства биометана у нас составляет до 10 млрд м3/год. Его хватит и для обеспечения внутреннего спроса, и для экспорта в ЕС", - подчеркнул Сольский.

Министр отметил, что на сегодняшний день для ускорения развития фермерства и решения проблем, связанных с голодом и экологией, страны нетто-экспортеры с развитыми агротехнологиями должны делиться опытом с развивающимися странами.

"Мы должны поощрять аграриев к новому курсу работы. Поддерживать и стимулировать их деятельность. Это возможность объединиться и принять для мира новые правила существования ради будущего. Приоритет №1 – устойчивое развитие. Украина – часть цивилизованного мира, и мы вносим свой вклад в решение этих глобальных проблем. Но для этого нам нужна победа и мир. Без мира в Украине невозможна мировая стабильность", – заявил Сольский.

Отметим, отечественные фермеры сократили посевные площади под озимой пшеницей, поэтому эксперты аграрного рынка прогнозируют, что роль Украины на мировом рынке этой зерновой значительно ослабнет в следующем сезоне.