Україна зберегла свої позиції у ТОП-5 світових агроекспортерів попри війну

Попри війну Україна у 2022 році зберегла своє місце у п'ятірці найбільших світових експортерів аграрної продукції та експортувала понад 40 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки для забезпечення їжею сотень мільйон людей по всьому світу.

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Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

За його словами, одним із викликів для АПК залишається блокування українського агроекспорту, як на початку повномасштабної війни РФ, так і сьогодні, через штучні перевірки кораблів у Босфорі, що викликає турбулентність на продовольчих ринках. Як наслідок, зростають ціни на продовольство та в цілому загострюється продовольча криза.

"Україна спільно з міжнародними партнерами доклала максимум зусиль для розширення нових логістичних шляхів, зокрема й запуску зернового коридору. Завдяки цьому ми залишилися гарантом продовольчої безпеки світу. Та навіть у таких складних умовах наша держава спромоглася з початку війни експортувати понад 40 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки для забезпечення їжею сотень мільйон людей по всьому світу. Україна попри все зберегла свої позиції ТОП-5 світових агроекспортерів", – акцентував Сольський

Він додав, що продовольча безпека – не єдиний виклик для сучасного світу. Актуальними є й проблеми кліматичних змін, які тягнуть за собою виснаження ресурсів, а також питання трансформації продовольчих систем, енергозбереження, використання відновлювальних ресурсів.

Міністр зазначив, що розвиток альтернативних джерел електроенергії є одним із шляхів вирішення цих питань.

"Ми так само, як й інші європейські країни, переглядаємо високу цінність біологічних ресурсів, оцінюємо їх економічну перспективу та визначаємо для себе пріоритет у подальшому розвитку біоекономіки. Україна може також стати активним учасником біометанового буму, бо 70% нашої території припадає на сільськогосподарські землі – це найбільша площа в Європі. Потенціал виробництва біометану в нас становить до 10 млрд м3/рік. Його вистачить і для забезпечення внутрішнього попиту, і для експорту до ЄС через наявні газопроводи", – наголосив Сольський.

Міністр підкреслив, що на сьогодні для пришвидшення розвитку фермерства і розв’язання проблем, пов’язаних із голодом та екологією, країни нетто-експортери з розвинутими агротехнологіями мають ділитися досвідом з країнами, що розвиваються.

"Ми маємо заохочувати аграріїв до нового курсу роботи. Підтримувати та стимулювати їх діяльність. Це можливість об’єднатися та прийняти для світу нові правила існування заради майбутнього. Пріоритет №1 – сталий розвиток. Україна – частина цивілізованого світу, і ми робимо свій внесок у вирішення цих глобальних проблем. Але для цього нам потрібні перемога та мир. Без миру в Україні неможлива світова стабільність", – зазначив Сольський.

Зазначимо, вітчизняні фермери скоротили посівні площі під озимою пшеницею, тому експерти аграрного ринку прогнозують, що роль України на світовому ринку цієї зернової значно ослабне наступного сезону.