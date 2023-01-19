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Категорія
Агро
Дата публікації

Через РФ світ щомісяця недоотримує мільйони тонн продовольства

Через РФ світ щомісяця недоотримує мільйони тонн продовольства

17,8 мільйонів тонн української агропродукції на 659 суднах було експортовано "зерновим коридором" з портів Великої Одеси ("Одеса", "Чорноморськ" та "Південний") до 40 країн світу з 1 серпня 2022 року. 

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Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури України.

Зазначається, що всього з початку роботи "Зернової ініціативи" три порти відправили 659 суден з продовольством до країн Африки, Азії та Європи, а 643 – прийняли нових під завантаження продукцією українських аграріїв.

У Мінінфраструктури підкреслили, що за умови повноцінного функціонування коридору обсяги українського експорту на світові ринки мали становити 25-29 мільйонів тонн.

"Так, з жовтня українські порти змушені працювати на половину своєї потужності, зменшився обсяг флоту на вхід до портів під завантаження, зменшився обсяг експорту на 3 млн тонн щомісяця", - зазначають у відомстві.

Там наголошують, що головна причина цього  – цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден в Босфорі, що призводить до стабільно великої черги з понад 100 суден.

"Починаючи з жовтня 2022 року делегація Росіі в Спільному координаційному центрі (СКЦ) почала штучно гальмувати процес інспекції суден. По-перше, як тільки обсяг експорту почав зростати, російська сторона скоротила кількість інспекційних команд з 5 до 3 без будь-якого пояснення. По-друге, штучно збільшують час на проведення самих інспекцій через перевірку показників роботи суден, які не регламентовані документами СКЦ та не мають жодного відношення до зернової угоди", - пояснив Руслан Сахаутдінов, представник України в СКЦ. 

За його словами, на перевірку одного судна йде від 4 годин, а в день відбувається 5-7 перевірок при мінімально необхідних 16-18. Непоодинокі випадки коли росіяни просто відмовляються працювати з вигаданих причин, коли всі інші сторони в СКЦ підтверджують умови для продовження інспекції.

"Проблема вирішується збільшенням інспекційних груп та кількістю інспекцій в день. Ми неодноразово звертались до наших партнерів по угоді і вони готові до цього. В листопаді, коли в Босфорі очікували понад 200 суден, ООН та Туреччина самостійно провели за два дні 86 інспекцій та довели, що це цілком реально", – зазначив Сахаутдінов.

Він додав, що станом на 18 січня в Босфорі на інспекцію СКЦ очікує 121 судно (28 – з агропродукцією на борту, 93 – судна, які йдуть до портів під завантаження). Середній час очікування – від 2 до 5 тижнів, що також призводить до мільйонних збитків вантажовласників.

Черга спостерігається починаючи з листопада 2022.

Це відображається на обсягах експорту. Так, в листопаді порти експортували на 47% менше агропродукції, ніж в жовтні, коли ці проблеми починались.

Якщо в жовтні було недоекспортованно майже 2 млн тонн агропродукції, то в листопаді та грудні це вже по 3 млн тонн на місяць. Така тенденція зберігається також у січні.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

"Зернова ініціатива" дозволила розблокувати порти Великої Одеси, які до війни на 80% були воротами для агроекспорту, підтримати українських аграріїв, збільшити надходження валютної виручки в Україну, стабілізувати світові ціни на продовольство та запобігти суттєвому погіршенню гуманітарної ситуації в державах, які знаходяться на межі голоду, зокрема Ефіопії, Сомалі, Афганістану.

У листпоаді у Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту українського зерна з чорноморських портів ще на 120 днів. 

Зазначимо, за добу простою судна з українською агропродукцією у Босфорі трейдери втрачають від $20 тисяч.

Автор:
Світлана Манько