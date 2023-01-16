Минагро будет консультироваться с бизнесом по работе логистических хабов в Африке, - Сольский

Украина планирует развивать сотрудничество со странами Африки путем построения зерновых хабов.

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Об этом министр сообщил во время брифинга, посвященного недавней поездке делегации министерства в африканские страны, передает Elevatorist.

По словам Сольского для того, чтобы построить хабы, не нужно тратить много времени.

"Вопрос не в самом строительстве, а в двух вещах: фиксации определенных гарантий между двумя странами, что они будут построены и будут нормально функционировать. Второй момент - это принципы оперирования со стороны Украины. Будет ли это государственная компания? Как будут задействованы частные трейдеры? Будем?" иметь и консультации с бизнесом по поводу того, как они к этому относятся, насколько, в каком формате готовы с этим работать", - говорит министр.

По словам министра, в страны Африки, подписавшие меморандумы о сотрудничестве, планируется отправить технических специалистов для оценки ситуации. Он добавил, что больше информации об инфраструктурных проектах его ведомство сообщит в середине весны 2023 года.

Напомним, что в сутки простоя судна с украинской агропродукцией в Босфоре трейдеры теряют от $20 тысяч.